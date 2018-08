17 Shopping-Center gibt es in Niederösterreich – das mit Abstand größte steht mit der Shopping City Süd in Vösendorf (Bezirk Mödling). Knapp 200.000 m2 und 328 Shops stehen Konsumenten hier zur Verfügung. Und das ist nicht alles, denn auf dem Areal finden sich zusätzlich Fachmärkte – ein Trend, dem nun auch immer öfter kleinere Einkaufszentren nacheifern.

„Diese Form der Erweiterung wird nun von immer mehr Zentren aufgegriffen. Beispielsweise entsteht vor der Merkur City Süd in St. Pölten gerade ein zusätzlicher Retail-Park“, führen Roman Schwarzenecker und Hannes Lindner von der Beratungsgesellschaft Standort + Markt aus.

Wiedereröffnungen sollen Kunden anlocken

Bereits zum dritten Mal seit dem Jahr 2013 konnte zuletzt beobachtet werden, dass gesamt mehr Quadratmeter in Shopping-Centern erweitert wurden als neu gebaut. „Nicht mehr Neueröffnungen stehen im Fokus, sondern Erweiterungen. Bestehende Zentren sollen wieder attraktiver werden, um Kunden anzuziehen“, so Schwarzen-ecker. Beispielsweise wurde so die Wiener Neustädter Merkurcity im vergangenen Jahr nach einem Umbau inklusive Erweiterung neu eröffnet.

Während die Quadratmeter ansteigen, sinkt die tatsächliche Zahl an Einkaufszentren, was „hauptsächlich mit einer gewissen Markt-Sättigung zu erklären“ sei. Mit verantwortlich für diesen Trend sei auch das Online-Shopping.

Seit der Jahrtausendwende stark auf dem Vormarsch sind Retail-Parks, die von damals sechs auf derzeit 30 anstiegen. Der größte findet sich mit 49 Läden in Horn.