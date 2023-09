Vier NÖ-Unternehmen mit Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet

Der TRIGOS Nachhaltigkeitspreis wird an Unternehmen verliehen, die zur Zukunftsfähigkeit der österreichischen Wirtschaft, Gesellschaft sowie Umwelt beitragen und eine besondere Vorbildwirkung für verantwortliches Wirtschaften und Nachhaltigkeit übernehmen.

Insgesamt wurden in diesem Jahr 27 Projekte für die niederösterreichische Auszeichnung eingereicht und wie die NÖN bereits berichtet hat, in einer Vorrunde 12 Unternehmen nominiert. „Die große Bandbreite an qualitativ hochwertigen und thematisch sehr unterschiedlichen Projekten, von Unternehmen aller Größen, zeigt das große Engagement unserer Betriebe“, sind sich Niederösterreichs Landtagspräsident Karl Wilfing und Wirtschaftskammer NÖ-Präsident Wolfgang Ecker einig.

Mobilität und regionale Wertschöpfung stehen im Zentrum der Projekte

In der Kategorie „Vorbildliche Projekte“ gewinnt die Oberger GmbH aus Bromberg (Bezirk Wiener Neustadt-Land). Das Busunternehmen, dass eine 47 Fahrzeuge umfassende Busflotte besitzt, die derzeit noch mit Diesel betrieben wird, soll künftig elektrifiziert werden. Die Versorgung der Busflotte wird mittels nachhaltigen, selbst produzierten Stroms aus drei neu errichteten Photovoltaik-Anlagen am Standort Bramberg erfolgen.

Der Sieg in der Kategorie „Regionale Wertschaffung“ geht an das Projekt „Sonnenladen – Wir leben mit der Sonne“ der Sonnenladen GmbH aus St. Pantaleon-Erla (Bezirk Amstetten). Das Unternehmen hat aus einem leerstehenden Lagerhaus eine Kombination aus regionalem Dorfladen und rund um die Uhr geöffneter Ladestation für E-Autos geschaffen. Die neue E-Tankstelle wird durch eine großzügig angelegte Photovoltaik-Anlage mit einer Leistung von 60 kWp auf der Dachfläche des Gebäudes mit grünem, CO2 neutralem Strom versorgt. Der neue Dorfladen mit Lounge zum Verweilen bietet zahlreiche regionale Produkte von rund 60 Lieferantinnen und Lieferanten aus der Umgebung.

Gewinner in der Kategorie „Klimaschutz“ ist die Welser Profile GmbH in Gresten (Bezirk Scheibbs) mit dem Projekt „Umweltfreundlicher Bahntransport“. Das Unternehmen nutzt die Bahn um das notwendige Vormaterial sowie den entstandene Schrott umweltfreundlich anzuliefern bzw. abzutransportieren. Durch eine frühe vorausschauende Investition in den Ausbau der seit 1986 vorhandenen Bahnanschluss, können heute jährlich über 8.500 LKW-Fahrten und 4.500 Tonnen CO2 eingespart werden.

Die Markas GmbH in St. Pölten setzte sich in der Kategorie „Mitarbeiter:innen Initiative“ mit dem Projekt „This is us“ durch. Das familiengeführte Dienstleistungsunternehmen ist in den Bereichen Clean und Housekeeping sowie Facility und Logistik tätig. Es bietet seinen über 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, darunter 80 Prozent Frauen aus 70 verschiedenen Nationen mit unterschiedlichsten Bildungsniveaus, zahlreiche Möglichkeiten, sich fachlich wie auch persönlich weiterzuentwickeln, wie etwa kostenlose Deutschkurse. Außerdem wird die Inklusion von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit Behinderung im Betrieb forciert.

NÖN-N1-TV Busfahren mit Strom aus Sonnenenergie: Trigos-Preis für Oberger

NÖN-N1-TV Vom Lagerhaus zum beliebten Dorfladen: Trigos-Preis für „Sonnenladen“

NÖN-N1-TV Schienen-Transport statt Lkw-Fahrten: Trigos-Preis für Welser Profile