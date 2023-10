Solarunternehmerin: „Sonne und Wind schicken keine Rechnung“, aber ...

NÖN: Frau Daniel, Sie sind eine der drei TRIGOS-Preisträger aus Niederösterreich. Ihr Projekt „TausendundeinDach“ hat den renommierten Nachhaltigkeitspreis gewonnen. Was bedeutet diese Auszeichnung für Sie?

Cornelia Daniel: Es ist eine echte Wertschätzung unserer Arbeit in den vergangenen 10 Jahren. Der TRIGOS ist nicht irgendein Preis unter vielen - es ist DER Nachhaltigkeitspreis in Österreich. Ich weiß auch, dass die Jury die Projekte sehr genau durchleuchtet und sehr streng bewertet, deshalb freut es mich umso mehr, dass wir unter all den tollen Einreichungen ausgewählt wurden.

In Ihrem ausgezeichneten Projekt „TausendundeinDach“ geht es ja um die Installation von Photovoltaik-Anlagen auf 1.001 Firmendächern. Das Ziel haben Sie im März 2023 geschafft. Wie kam es zu dieser Idee?

Daniel: Ich habe sehr früh gesehen, dass Unternehmen die perfekte Voraussetzungen für wirtschaftliche PV-Anlagen haben. Vor zehn Jahren gab es noch keine großartigen Förderungen. Daher habe ich mich auf Unternehmen spezialisiert, weil diese von etwaigen Einspeisetarifen nicht abhängig sind. Sehr schnell bemerkte ich, dass Betriebe mehr Unterstützung brauchen als Private. Unternehmen wollen einen One-Stop-Shop, eine Gesamtlösung, und sich nicht viel darum kümmern. Mit 10hoch4 haben ich einen Partner gefunden, um das Projekt „TausendundeinDach“ umzusetzen. Wir können so vollumfänglich ein Projekt umsetzen und Unternehmen im ersten Schritt schnell eine fundierte Entscheidungsgrundlage bieten und dann von der Planung, Wirtschaftlichkeitsrechnung, Förderung bis hin zur schlüsselfertigen Umsetzung alles aus einer Hand anbieten.

Cornelia Daniel hat in der Kategorie "Vorbildliche Projekte" mit ihrem Projekt "TausendundeinDach" den TRIGOS gewonnen. Die Trophäe selbst wurde maßangefertigt: Ein Photovoltaik-Modul schmückt ihreAuszeichnung. Foto: TRIGOS, Alexander Gotter

Wie kann man sich diese Gesamtlösung und Begleitung von Unternehmen vorstellen?

Daniel: Nach einer Telefonanalyse kommt zuerst ein Mitarbeiter von 10hoch4, schaut sich das Unternehmensdach an und macht eine Planung samt Angebot. Ich erstelle die Wirtschaftlichkeitsberechnung, berechne die Förderung und dann wird das komplette Projekt dem Kunden vor Ort präsentiert. Er weiß damit auf sehr genauem Niveau, was die Anlage kostet und was sie bringt. Etwa wie viel der Strom vom Dach kostet im Vergleich zum Netzstrom. Dann erkennt der Betrieb, dass der Strom vom eigenen Dach der billigste ist, den man sich vorstellen kann. Da gibt es immer einen großen Aha-Effekt. Und dann gehen wir mit unserem Partner in die Umsetzung. Wir machen auch das Marketing für die Kunden, etwa Presseaussendungen, und bieten ein komplettes Kommunikations- und Netzwerkpaket. Das sind jährliche Netzwerktreffen, wo sich Unternehmen austauschen, Neuerungen präsentiert oder Förderthemen besprochen werden.

Ihr Ziel, 1.001 Firmendächer mit PV auszustatten, haben Sie erreicht. Wie geht es weiter?

Daniel: Genau, das Ziel haben wir im März erreicht. Das war auch der primäre Grund, warum wir gewonnen haben. NÖ-Unternehmen wie Leidenfrost, das Stift Melk oder auch die B. Braun Austria zählen etwa zu unseren Kunden. Wir werden kontinuierlich besser und wollen unseren Kunden es noch einfacher machen zu errichten. Wir arbeiten etwa daran, die Strom-Vermarktung zu vereinfachen. Da gibt es einen großen Engpass für Kunden, weil das sehr komplex sein kann. Bei uns geht es jetzt um die Skalierung um das große Ziel: Alle Unternehmensdächer zu solarisieren, zu erreichen.

Die OeMAG-Förderung hat nicht nur bei vielen Privaten für viel Frust gesorgt. Stichwort: Lotterie. Bei Firmen-Förderungen und dem Bieterverfahren schaut es nicht viel besser aus, oder?

Daniel: Leider ist das Budget für Großanlagen über 20 kWp immer viel kleiner als das für Privatanlagen. Deshalb dauert es relativ lange, bis man einen Zuschlag bekommt. Man muss halt leider oft einreichen, aber am Ende bekommt man eine Förderung. Früher haben wir 100 Megawatt im Jahr bauen dürfen, jetzt sind wir schon bei 1.000 Megawatt. Es ist einfach die Nachfrage so hoch gewesen, dass das Budget nicht gereicht hat. Ich glaube, dass sich das jetzt wieder entspannen wird. Jetzt ist es wichtig für die Unternehmen, dass sie antizyklisch handeln: Der Preis ist wieder ein bisschen nach unten gegangen. Damit ist jetzt ein guter Zeitpunkt zu investieren, weil sich die Fördersituation wieder entspannen wird.

Wie viel ersparen sich Firmen mit einer eigenen PV-Anlage am Dach?

Daniel: Der am eigenen Dach produzierte Strom ist um mindestens die Hälfte günstiger als der eingekaufte Netzstrom. Das heißt, mindestens 50 Prozent des Strompreises oder mehr sparen sich Firmen ein. Es liegt immer an der Größe der Dachfläche, wie viel Prozent der Stromkosten man tatsächlich einsparen kann. Das Einsparpotential hat nichts mit der PV-Anlage zu tun, sondern nur mit der Größe der Dachfläche. Die wichtigste Message, die wir dem Kunden mitgeben, lautet: Die Photovoltaikanlage produziert Strom, um 5 Cent pro kWh für die nächsten 30 Jahre und jeder Betrieb sollte sein Dachpotenzial unbedingt prüfen lassen.

Zurück zum TRIGOS als Nachhaltigkeitspreis: Viele Firmen, Konzerne und Co. schmücken sich aus Image- und Marketinggründen mit dem Begriff Nachhaltigkeit. Stichwort: Greenwashing. Was bedeutet für Sie nachhaltiges Wirtschaften?

Daniel: Ich glaube wir leben in den beiden Unternehmen eine sehr gesunde Form der Nachhaltigkeit auf vielen Ebenen. Bei 10hoch4 sind auch viele Frauen in Führungspositionen und beide Unternehmen bieten viel Homeoffice an - das ermöglicht Vereinbarkeit von Arbeit und Familie für Männer und Frauen. Insgesamt sind wir sehr auf die Zukunft eingestellt. Es gibt keine klassische Firmenzentrale, das verbraucht wenig Energie und wir waren schon vor Corona dezentral organisiert. Da fallen weniger Autokilometer an. Und Sonnenergie, unser Hauptgeschäft ist die Lösung zur Klima- und Wirtschaftskrise. Wenn wir genug Sonnenenergie haben, dann muss man auch nicht unbedingt auf alles Mögliche verzichten. Der deutsche Energieexperte Timo Leukefeld nennt das "intelligentes Verschwenden". Was noch nicht überall angekommen ist: Mit Photovoltaik haben wir eine Riesenchance unseren Wohlstand in Europa zu erhalten. Dort, wo der Ausbau von Sonnen- und Windkraft gelingt, wird der Wohlstand bleiben. Das ist mein Zugang.

„Sonne und Wind schicken keine Rechnung“: Den Spruch hört man immer wieder von Politikerinnen und Politiker. Aber Netz- und Kraftwerksbetreiber schicken eine Rechnung. Ist diese Ansage nicht falsch?

Daniel: Absolut, diese Aussage war immer schon irreführend und ist nicht gut. Weil wir schicken sehr wohl eine Rechnung für die Anlage. Das, was stimmt, ist, dass diese Energien unvergleichbar günstig sind. Sonnenstrom kostet 4-6 Cent/kWh, Windstrom ebenfalls 4-8 Cent/kWh - das ist ja nicht nichts. Aber es einfach die günstigste Energie im Vergleich zu den teuren fossilen und atomaren Energieformen. Punkt. Das Netz werden wir weiterhin brauchen. Mit der eigenen PV-Anlage spart man sich aber auch den Teil der Netzkosten für den selbstproduzierten und verbrauchten Strom.

Noch eine wichtiger Appell zum Schluss: Wir brauchen noch weiterhin viele Dächer. Idealerweise von Firmen, die noch keine Anlage haben. Die dürfen sich hier angesprochen fühlen.