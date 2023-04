Im März fehlte im ganzen Land der Niederschlag

Werbung

Der März war außergewöhnlich trocken. Speziell im Südosten Niederösterreichs fehlte der Niederschlag. Damit setzte sich ein Trend der vergangenen Jahre fort. Im Durchschnitt des Jahres 2022 war es zwischen den Bezirken Mistelbach bis Gänserndorf sowie im Bezirk Zwettl wesentlich trockener als im langjährigen Mittel. Wiener Neustadt verzeichnete sogar einen Negativrekord: So trocken wie dort war es im vergangenen Winter nirgendwo anders in ganz Österreich. Warum speziell diese Gegend so niederschlagsarm ist, lässt sich laut Klimaforscher Klaus Haslinger noch nicht eindeutig wissenschaftlich erklären. Grundsätzlich kann gesagt werden, dass im Osten Österreichs weniger Niederschlag fällt als im Westen, erklärt Haslinger von Geosphere Austria, das bis vor Kurzem ZAMG hieß. Nur der heurige Winter bildete da eine Ausnahme: Da war gerade der niederschlagsreichere Westen von anhaltender Trockenheit geprägt.

Nichtsdestotrotz spüren auch in NÖ Landwirte die Auswirkungen des trockenen Winters, weiß Manfred Weinhappel, Leiter der Abteilung Pflanzenproduktion bei der Landwirtschaftskammer NÖ: „Die Wasservorräte sind gering, auch die Grundwasserspiegel sind auf einem sehr niedrigen Niveau.“ Um Prognosen auf die Ernte-Auswirkungen zu treffen, sei es aber noch zu früh. Laut Haslinger von Geosphere kann auch noch nicht vorausgesagt werden, ob die kommenden Monate mehr Niederschlag bringen.

Landwirte trotzen mit neuen Sorten den veränderten Bedingungen

In der Landwirtschaft sehe man laut Weinhappel in den vergangenen Jahren einen ähnlichen Verlauf: „Nach unterdurchschnittlich feuchten Wintern kommt ein warmes Frühjahr mit ausgeprägter Trockenphase.“ Landwirte müssen sich an die neuen Bedingungen anpassen, etwa durch den Wechsel auf neue Arten wie Winter- statt Sommergerste oder das Anbauen von Zwischenfrüchten, um die Böden vor Sonneneinstrahlung zu schützen.

Damit auch künftige Generationen mit Trinkwasser versorgt werden können, erschließt die EVN regelmäßig neue Quellen in Niederösterreich, erklärt Pressesprecher Stefan Zach (im Bild). Hier machte er sich ein Bild von der Kalten Quelle am Fuße Foto: EVN/Moser, Gabriele Moser

Die Trinkwasserversorgung ist in NÖ trotz häufigerer Trockenperioden gesichert. „Wir haben einen Wasser-Reichtum, nur ist der wie so oft ungleich verteilt“, sagt Stefan Zach, Pressesprecher der EVN, dem größten Wasserversorger NÖs. Ihm zufolge gebe es im Mostviertel genügend und qualitativ gutes Wasser, im Waldviertel gebe es viel Wasser, aber mit teils schlechter Qualität, im Weinviertel ist das Wasservorkommen gering. Mit einem 1.700 Kilometer langen Leitungsnetz kann die EVN aber garantieren, dass überall in NÖ ausreichend Trinkwasser vorhanden ist.

Damit sich darauf auch künftige Generationen verlassen können, müsse aber vorgesorgt werden, betont Zach. Die EVN macht das durch den stetigen Ausbau ihres Leitungsnetzes. Zurzeit wird etwa eine neue Wasserleitung von Krems nach Zwettl gebaut. Gleichzeitig ist der Wasserversorger stets auf der Suche nach neuen Quellen und Brunnenfeldern. Dazu werden Areale angekauft, auf denen es Quellen gibt – zuletzt etwa die „Kalte Quelle“ am Fuße des Eibels. Nach einem behördlichen Verfahren, bei dem untersucht wird, wie viel Wasser entnommen werden darf, dürfen diese in Betrieb genommen werden.

Tropfender Wasserhahn verbraucht vier Liter pro Tag

Außerdem sei es nötig, Wasser zu sparen, betont Zach. Zurzeit steige der Wasserverbrauch pro Jahr um 1,5 bis 2 Prozent. Das liege vor allem daran, dass immer mehr Leute eigene Pools haben und ihre Gärten bewässern. Um unnötigen Verbrauch zu verhindern, untersucht die EVN ihre Leitungen regelmäßig auf Lecks. „Das geht aber auch im Kleinen“, rät Zach. So könne man etwa durch das Reparieren eines tropfenden Wasserhahns pro Tag vier Liter Wasser sparen.