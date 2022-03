ZAMG rechnet im März mit 90 Prozent weniger Regen als üblich

Werbung

Auch wenn demnächst mit Regen zu rechnen ist, dieser März wird vermutlich der trockenste seit Beginn der Aufzeichnungen. „In Niederösterreich wird er unter die Top fünf seit 1857 fallen“, weiß Meteorologe Hans Ressl von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG).

Gerechnet wird bis zum Ende des Monats mit im Mittel rund 90 Prozent weniger Niederschlag als im Vergleich zum Mittel der Klimaperiode 1991 bis 2020. Ähnlich trocken waren nur die Märzmonate in den Jahren 1921, 1862, 1976 und 1872 sowie 1920 (Reihung nach Trockenheit).

Geichmäßiger „Landregen“ besser als kurzfristiger Starkregen

Aber nicht nur der März ist außergewöhnlich niederschlagsarm, das Jahr hat bereits sehr trocken begonnen, weiß ubimet-Meteorologe Nikolas Zimmermann: „Vor allem im Wald- und Weinviertel sowie rund um das Tullnerfeld war der Zeitraum mit den ersten drei Monaten des Jahres einer der trockensten seit Messbeginn.“

Um auf durchschnittliche Niederschlagsmengen zu kommen, würden derzeit gut 60 Liter pro Quadratmeter Regen fehlen. „Damit sich die Lage wieder normalisiert, benötigen wir also einen nassen April mit etwa 90 bis 120 Liter pro Quadratmeter Regen im Flachland und etwa 150 Liter in den Voralpen“, so Zimmermann.

Am besten wäre gleichmäßiger „Landregen“ – nicht kurzfristige Starkregenereignisse, wie Gewitter. Laut Zimmermann ist allerdings eine Umstellung der Großwetterlage in Sicht: „Die Modelle deuten in der ersten Aprilhälfte auf durchschnittliche oder regional an der Alpennordseite auch leicht überdurchschnittliche Niederschlagsmengen hin.“

Im Hinblick auf den Sommer würden allerdings nahezu alle Modelle auf zu hohe Temperaturen und eher trockene Verhältnisse hindeuten. „Damit ist die Gefahr von weiteren Dürreperioden und nur punktuellen Starkregenereignissen erhöht“, prognostiziert Zimmermann. Eine Häufung an Dürreperioden führe zur „hydrologischen Dürre“, die sich auf den Grundwasserspiegel und die größeren Oberflächengewässer auswirkt.

Hinzu kommt, dass auch der vergangene Herbst unter dem langjährigen Durchschnitt lag, was den Niederschlag anbelangt, fügt Martin Angelmaier, Leiter der Abteilung Wasserwirtschaft im Land, zu. Man arbeite aber seit mehreren Jahren daran, auf Trockenphasen zu reagieren. „Laut Ausblick bis 2050 sind aber ausreichend Wasservorräte für öffentliche Versorgung, Industrie und Landwirtschaft vorhanden“, weiß Angelmaier.

Lokale Engpässe sind zu erwarten

Allerdings seien Bedarf und Dargebot unterschiedlich verteilt. „In den nördlichen Kalkalpen gibt es beispielsweise viel Wasser, ungünstiger ist es dafür im gesamten Weinviertel“, erklärt der Experte.

Ausgeglichen werde das mit überregionalen Transportleitungen. „Das Weinviertel wird beispielsweise bereits durch so eine Transportleitung mit Wasser versorgt.“ Lokal könne es allerdings trotzdem zu Engpässen kommen, beispielsweise bei Gebäuden in Streusiedlungen oder Bauernhöfen in exponierten Lagen.

Um vor allem im landwirtschaftlichen Bereich eine Verbesserung zu erzielen, wurde das Kompetenzzentrum für Bewässerung ins Leben gerufen. „Beispielsweise werden Speicherteiche vermehrt angefragt“, weiß Florian Deissenberger vom Kompetenzzentrum.

Auch ein Anstieg der Tropfbewässerung sei in den vergangenen zehn Jahren zu verzeichnen. Diese wird vor allem bei Feldkulturen und im Weinbau verwendet. „Es gibt allerdings keine Bewässerung, die nur Vorteile bringt. Man muss immer die Kosten abwägen. Eine Beregnung von Weizen wird es beispielsweise nicht geben“, betont Deissenberger.