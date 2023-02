NÖ-Unternehmen suchen so viele Arbeitskräfte wie noch nie

Werbung

Ende Jänner waren beim AMS NÖ 50.658 Personen und damit um 8,7 Prozent weniger arbeitslos gemeldet als noch im Vorjahresmonat. Das ist österreichweit der stärkste relative Rückgang (Österreich: minus 4,8 Prozent). Inklusive Schulungsteilnehmenden waren in Summe 59.599 Personen auf Jobsuche in NÖ. Damit verzeichne Niederösterreich die "niedrigste Winterarbeitslosigkeit seit 15 Jahren", heißt es von der stellvertretenden AMS-Landesgeschäftsführerin Sandra Kern in einer Presseaussendung. "Vor allem die Situation von Frauen und Älteren konnte überproportional verbessert werden."

Gleichzeitig stieg die Zahl der unselbstständig Beschäftigten um 1,2 Prozent auf 638.000 Personen.

Das Gros der Regionen Niederösterreichs verzeichnet weiterhin einen starken Rückgang der Arbeitslosigkeit gegenüber dem Vorjahr. Spitzenreiter sind die niederösterreichischen Bezirke Mödling (-14,4 Prozent), Baden (-13,0 Prozent), Mistelbach (-12,9 Prozent), Bruck/Leitha (-11,7 Prozent) und Amstetten (-11,0 Prozent).

Langzeitarbeitslosigkeit sank um fast die Hälfte

Auch die Zahl der Langzeitarbeitslosen, also jenen Menschen, die schon länger als 12 Monate auf Jobsuche sind, konnte im Vergleich zum Niveau vor der Corona-Krise um beinahe die Hälfte und damit mit Abstand stärker als im Rest Österreichs gesenkt werden. Aktuell sind 5.468 Personen in Niederösterreich langzeitarbeitslos, davon sind rund 62 Prozent Männer. Im Vergleich zum Vorjahr konnte die Zahl der Langzeitarbeitslosen in Niederösterreich um 4.572 (- 45,5 Prozent) reduziert werden.

„Niederösterreich war beim Abbau der Langzeitarbeitslosigkeit im Vorjahr Rekordhalter. Diese positive Entwicklung wollen wir auch 2023 fortsetzen. Es gilt weiterhin genau zu analysieren, mit welche Herausforderungen oder Ursachen die Menschen, die langzeitarbeitslos sind, zu kämpfen haben. So können wir unsere Projekte entsprechend adaptieren und allen Landsleuten am Arbeitsmarkt eine Perspektive geben“, sagt der für den Arbeitsmarkt zuständige Landesrat Martin Eichtinger.

Für das AMS NÖ gestalte sich trotz der positiven Entwicklung die Vermittlungsarbeit zunehmend schwierig, sagt Kern. Das liege an Vermittlungseinschränkungen wie gesundheitlichen Problemen, unter denen über ein Viertel der Jobsuchenden leide. "Bei den Langzeitarbeitslosen Personen sind es gar mehr als die Hälfte. Die Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit bleibt daher weiter ganz oben auf unserer Agenda“, sagt die stellvertretende AMS-Landesgeschäftsführerin-

Über 17.600 offene Stellen beim AMS gemeldet

Die NÖ-Unternehmen suchen weiterhin nach Arbeitskräften. Ende Jänner 2023 sind mit 17.675 freie Stellen um 2,1 Prozent mehr als vor einem Jahr gemeldet. Ein so hohes Stellenangebot wie in den letzten Monaten hat es in Niederösterreich noch nie gegeben.

Im vergangenen Jahr 2022 haben die Beraterinnen und Berater des AMS NÖ den arbeitsuchenden Kundinnen und Kunden bereits über 755.000 Vermittlungsvorschläge gemacht. Über 77.000 freie Stellen konnten mit einer passenden Arbeitskraft besetzt werden. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies ein Plus von 13,2 Prozent. Insgesamt 76.435 Jobsuchende konnten ihre Arbeitslosigkeit mit einer Arbeitsaufnahme beenden.

Auch am Lehrstellenmarkt zeigt sich zuletzt eine veränderte Situation: Lehrstellensuchende stehen einem Überangebot an Lehrstellen gegenüber. Auch Ende Jänner gibt es mit 1.373 weit mehr offene Lehrstellen als Lehrstellensuchende: Nur 920 Menschen (minus 6,5 Prozent) suchen eine Lehrstelle über das AMS NÖ.