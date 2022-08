Übernachtungen im Juli um 7,6 Prozent angestiegen

Werbung

Niederösterreichs Tourismuslandschaft erholt sich wieder. Im Juli wurden laut Statistik Austria 794.200 Nächtigungen im Land gebucht. Vergleicht man diese Zahl mit den Übernachtungen im Juli 2021, ergibt das eine Steigerung von 7,6 Prozent. 506.600 Übernachtungsgäste kamen aus Österreich, 287.600 aus dem Ausland. Zwar sei bei den heimischen Gästen ein Minus von vier Prozent zu verzeichnen, bei den Auslandsgästen lässt sich allerdings ein Plus von insgesamt. 36,7 Prozent feststellen.

Die Ankünfte im Juli betrugen 322.400 und zeigen somit ein Plus von 13,1 Prozent zum Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Seit Jahresbeginn 100 Prozent Plus bei Übernachtungen aus dem Ausland

Auch die vorläufige Jahresstatistik sei mit 3.578.800 Nächtigungen für die niederösterreichische Hotellerie äußerst erfreulich. Laut den Daten der Statistik Austria sei ein Plus von 54,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen. Die ausländischen Übernachtungen sind dabei um 100 Prozent gestiegen, während bei den Übernachtungen heimischer Gäste ein Plus von 39,6 Prozent festgestellt wurde.

Niederösterreich taste sich laut Tourismuslandesrat Jochen Danninger (ÖVP) langsam an das Niveau des Rekordjahrs 2019 heran. „Es fehlten nur rund zehn Prozent auf den Juli 2019, was wir vor allem der kräftigen Steigerung an ausländischen Gästen zu verdanken haben. Unsere köstlichen Speisen und Weine werden gerne von Menschen aus aller Welt besucht“, sagt Danninger. Auch für den Herbst seien bereits zahlreiche Buchungen eingetroffen, ausgebucht sei man allerdings noch nicht. Auch Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung, sieht den Herbst und vor allem den Weinherbst in Niederösterreich für einen weiteren, wichtigen Nächtigungsbringer.

Geschäftsführer Niederösterreich Werbung Michael Duscher und Tourismuslandesrat Jochen Danninger Foto: tunnelblick.media

Arbeitskräftemangel und Teuerung als größte Herausforderungen

Vor allem im viel diskutierten Arbeitskräftemangel und den Teuerungen sehe Danninger die größten Herausforderungen. „Es muss gelingen, nicht nur Gäste, sondern auch Arbeitskräfte in den Tourismus zu bringen“, sagt der Landesrat. Betriebe müssen sich, laut Danninger, als attraktiver Arbeitgeber positionieren und gleichzeitig dafür sorgen, die aktuellen Teuerungen möglichst behutsam an ihre Gäste weiterzugeben. Dahingehend fordert der Landesrat erneut die Unterstützung des Bundes für besonders betroffene Betriebe.