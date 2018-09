Konkret könnten die Kamptalbahn, das Schweinbarther Kreuz und die Puchberger Bahn bald nicht mehr in der Hand der ÖBB, sondern jener der Landesbahngesellschaft NÖVOG stehen.

„Es gibt hier erste Gespräche mit den ÖBB, was Übernahmen angeht“, bestätigte VP-Verkehrslandesrat Ludwig Schleritzko Freitagvormittag vor Journalisten. Die entsprechenden Verhandlungen dauern aber noch an.

Mit europäischem Fahrplanwechsel am 9. Dezember wird es auf der Kamptal- und Kremserbahn, der Erlauftalbahn, der Traisentalbahn, der Puchbergerbahn und der Gutensteinerbahn Verbesserungen geben – was die Taktfrequenz und die gefahrenen Kilometer pro Jahr angeht. Konkret werden mit Fahrplanwechsel um über 500.000 Zugkilometer pro Jahr auf den genannten Strecken mehr gefahren. Die größte Erhöhung der gefahrenen Kilometer wird es auf der Kremser- bzw. Kamptalbahn (plus 171.000 Kilometer) geben.

Montag bis Freitag wird ein 30-Minuten Takt in der Hauptverkehrszeit auf der Traisen-, der Kremser- und der Gutensteinerbahn realisiert. Auf allen Bahnen wird es einen täglichen Stundentakt geben.

Insgesamt werden diese Adaptierungen fünf Millionen Euro kosten. Details zu den Kosten wollte der Geschäftsführer des Verkehrsverbunds Ostregion (VOR), Wolfgang Schroll, mit dem Verweis auf noch nicht final abgeschlossene Verträge nicht verraten.

Die konkreten neuen Fahrpläne sind unter https://www.vor.at/service/downloads/ im Folder „Regionalbahnen in der Ostregion: Verbesserungen ab 9. Dezember 2018“ zu finden.