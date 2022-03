Ukraine-Krieg als Treiber der Preisrallye

Ungläubiges Staunen an Niederösterreichs Zapfsäulen: Seit der russischen Großinvasion in die Ukraine hat sich Rohöl um rund ein Drittel verteuert und kostet so viel wie vor 24 Jahren. In der Folge lassen Spritpreise jenseits der 2-Euro-Marke Appelle der Autofahrerklubs und Oppositionsparteien nach einer Preisschranke à la Ungarn, Mineralöl- bzw. Mehrwertsteuersenkung, einer Verschiebung der CO₂-Bepreisung und mehr Hilfen (Energiescheck, Heizungszuschuss) immer lauter werden. Der Bund reagierte mit einem Energiegipfel mit EVN, Verbund und Co. und verspricht eine Umverteilung der steuerlichen Mehreinnahmen und Gegenmaßnahmen.

Energiepreise langfristig für Private nicht finanzierbar

Nicht nur Auto-Pendlerinnen und -Pendlern schmerzt der jüngste Preissprint. Auch Heizöl-Kunden sind ordentlich betroffen. „Seit März 2021 hat sich der Heizöl-Preis verdoppelt, der Erdgas-Preis sogar vervierfacht. Diese hohen Energiepreise sind langfristig für Private nicht finanzierbar“, sagt Oliver Eisenhöld, WKNÖ-Branchensprecher der Energiehändler. Es stecke erstmals keine börsen- und finanzgetriebene Preisrallye dahinter.

Eisenhöld: „Diese Preise sind langfristig nicht finanzierbar.“ Foto: WKNÖ

Allein die Befürchtung, dass durch die Ukraine-Krise die Ware augenblicklich nicht verfügbar sein könnte, treibe die Preise in die Höhe. „Wenn dieser Krieg kurzfristig wäre, dann würden sich die Energiemärkte zumindest leicht stabilisieren, die Preise nicht weiter steigen und langsam wieder sinken“, glaubt Eisenhöld. Seit dem Vorjahr merken die Energiehändler, dass mehr Kunden von Heizöl auf etwa Pellets umsteigen. Das sei vor allem fördergetrieben, so Eisenhöld, etwa durch den Raus-aus-dem-Öl-Bonus von Bund und Land. Seit Jahresbeginn würden aber auch immer mehr Erdgas-Kunden aus den Fossilen aussteigen.

Nachfragen bei Energieberatung verzehnfacht

Das spürt ebenfalls die Energieberatung der Energie- und Umweltagentur (eNu) des Land NÖ. „Die Nachfragen bei uns haben sich seit dem Vorjahr fast verzehnfacht“, sagt eNu-Geschäftsführer Herbert Greisberger.

Greisberger: „Der Ausbau der Erneuerbaren ist alternativlos.“ Foto: eNu

Er spricht von einer Zeitenwende durch den Ukraine-Krieg in Europa. „All jene, die Öl- und Gasheizungen jahrelang forciert haben, haben jetzt ein Erklärungsproblem“, so Greisberger. Photovoltaik hingegen habe sich zum billigsten Energieträger entwickelt.

Mittel- und langfristig ist der Ausbau und Umbau von den Erneuerbaren „alternativlos“. Gerade jetzt sei die Akzeptanz für die Energiewende unvergleichbar höher. In der jetzigen Preisrallye könnte man speziell armutsgefährdeten Haushalten den Ökobonus oder andere Hilfen erhöhen. Von der geforderten Steuersenkung hält Greisberger nichts: „Das würde nur Besserverdiener und Vielfahrer zugute kommen.“