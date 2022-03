WKNÖ hat Info-Hotline für Unternehmen eingerichtet

Diese ist von Montag bis Freitag, 8.00 bis 16.00 Uhr, unter 02742/851 77 7 77 erreichbar. Außerdem steht die WKNÖ Außenwirtschaft per E-Mail unter aussenwirtschaft@wknoe.at für Fragen zur Verfügung, informierte die Kammer am Mittwoch in einer Aussendung.

Das Ausmaß der Auswirkungen auf heimische Unternehmen sei aufgrund der sich ständig ändernden Lage noch schwer abschätzbar, sagte WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker: "Aktuell von Sanktionen betroffen ist jedenfalls der heimische Banken- und Versicherungssektor. Daneben werden eine Reihe von österreichischen Unternehmen auch von Lieferkettenproblemen aus der Ukraine selbst und von bereits steigenden Rohstoffpreisen betroffen sein."

"Gerade Niederösterreichs Firmen sind mit Russland und auch der Ukraine wirtschaftlich stärker verwoben als viele andere Länder Europas", erklärte Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger (ÖVP). Für zigtausende Arbeitsplätze im Bundesland sei der freie Warenverkehr vor allem mit den Ländern Mittel- und Osteuropas unerlässlich und dazu brauche es Frieden in Europa.

Waren im Wert von 319 Mio. Euro wurden den Angaben zufolge im Jahr 2020 von Niederösterreich in die Russische Föderation exportiert. Davon waren rund 49 Prozent Maschinen und Anlagen. Die Importe betrugen 420,2 Mio. Euro, davon entfielen 85 Prozent auf Gas und mineralische Brennstoffe. In die Ukraine wurden im Jahr 2020 Waren im Wert von 69,3 Mio. Euro exportiert, die Importe machten 51,3 Mio. Euro aus.

Zu Unternehmen mit Standort in der Ukraine zählt der Familienbetrieb Marzek Etiketten+Packaging GmbH aus Traiskirchen (Bezirk Baden), der seit 2009 in einem Werk in Dnipro Etiketten für Lebensmittel, Getränke, Supermarktketten und die Pharmaindustrie herstellt. "Derzeit steht die Produktion in Dnipro praktisch still. Am Dienstag wurden lediglich drei Aufträge für eine Molkerei, einen Getränkebetrieb und eine Dosenfabrik produziert", berichtete Michael Wareka, der in vierter Generation das Unternehmen führt.

Die Wirtschaftskammer verwies weiters auf die Länderinformationsseiten der Außenwirtschaft Austria wko.at/ukraine und wko.at/russland für Informationen über Auswirkungen des Konflikts im betrieblichen Alltag. Für Spenden oder zur Verfügung stehende Unterkünfte werden unter der vom Land eingerichteten Ukraine-Hotline 02742/9005-15000 oder via Mail an noe-hilft@noel.gv.at Auskünfte zur koordinierten humanitären Hilfe angeboten.