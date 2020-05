Im Vergleich mit dem 18. Mai sei die Arbeitslosigkeit im Bundesland um 1,8 Prozent oder 1.350 Personen gesunken, sagte Landesrat Martin Eichtinger (ÖVP). Ziehe man den Statistik-Stichtag 30. April heran, gebe es sogar um 8,3 Prozent oder 6.696 Jobsuchende weniger. Die Sofortmaßnahmen des Landes gemeinsam mit dem AMS und den Sozialpartnern würden greifen, erste positive Effekte seien sichtbar, so Eichtinger.

Das Ende der Coronakrise am Arbeitsmarkt sei freilich "noch lange nicht in Sicht", betonte der Landesgeschäftsführer des AMS NÖ, Sven Hergovich. Seit dem Lockdown der Wirtschaft Mitte März sei die Zahl der Jobsuchenden in Niederösterreich um 35 Prozent gestiegen.

Der Aussendung zufolge hat das AMS NÖ bisher etwa 18.000 Anträge auf Covid-19-Kurzarbeitsbeihilfe bewilligt. 220.000 Arbeitnehmer im Bundesland befänden sich derzeit in Kurzarbeit. Hergovich ging am Dienstag davon aus, dass viele Unternehmen "trotz erster Anzeichen einer vorsichtigen wirtschaftlichen Erholung" die Kurzarbeitsbeihilfe weiter benötigen würden. Seit Freitag vergangener Woche ist es möglich, um eine Verlängerung für weitere drei Monate anzusuchen.

Das AMS NÖ teilte zudem mit, dass per Montag 74 Mio. Euro an Kurzarbeitsbeihilfen für Unternehmen ausgezahlt worden seien. Das betreffe 11.273 oder 57 Prozent aller beantragten Abrechnungen.