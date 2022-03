Schuldnerberatung NÖ: Durchschnittsverschuldung gestiegen

Einen entgegengesetzten Trend schlug zuletzt die Verschuldung in der Altersgruppe der unter 25-Jährigen ein. Der Wert lag 2021 bei rund 21.700 Euro, das waren um knapp 5.000 Euro weniger als 2020. Die Anzahl der Folge-Beratungsgespräche inklusive Gerichtstermine ist allgemein von 6.303 auf 7.782 geklettert. Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) bezeichnete diese Entwicklung in einer Aussendung als "erfreulich". Es zeige sich, "dass die betroffenen Klientinnen und Klienten das Angebot der Schuldnerberatung annehmen und die Ratschläge und Hilfestellungen auch langfristig schätzen".

In fünf Geschäftsstellen im Bundesland sind in Summe 40 Mitarbeiter der Schuldnerberatung tätig. Das Altersspektrum der betreuten Klienten ist groß. 2021 nahmen Personen im Alter von 19 bis 84 Jahren das Service in Anspruch. Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) will indes auch den laufenden Ausbau von Präventionsmaßnahmen forcieren: "Wir müssen die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher erreichen, bevor sie in ein finanzielles Desaster schlittern."