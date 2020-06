Unter dem Projektnamen „Hausbank der Zukunft“ teilt die Volksbank Niederösterreich ihre Bankstellen in einen Service- und einen Beratungsbereich. Die Hälfte der Bankstellen ist bereits umgebaut, die andere folgt bis Ende 2020. Das neue Konzept habe sich in der Coronakrise bereits bewährt, betont Vorstandsvorsitzender Rainer Kuhnle: „Die Kunden haben erkannt, dass sie zu ihrem Geld auch kommen, wenn sie nicht in die Bankstelle kommen.“ Die Zahl der Online-Transaktionen stieg seit März sprunghaft – und hält sich nun auf hohem Niveau. Zugleich stieg die Nachfrage nach Beratung stark. „Hier ist es enorm wichtig, dass die Berater genug Zeit für die Kunden haben. Die neue Struktur ermöglicht das“, erklärt Kuhnle.

Inwiefern sich die Coronakrise auf das laufende Geschäftsjahr auswirkt, lasse sich noch nicht abschätzen, meint Kuhnle. Die Volksbank NÖ habe sich aber mit den insgesamt acht Fusionen eine gute Basis geschaffen, um finanziell für künftige Herausforderungen gerüstet zu sein. Generell rechnet Kuhnle damit, dass die Volksbank mit ihren mehr als 100.000 Eigentümern auch von der Rückbesinnung der Menschen auf Werte wie Regionalität und Zusammenhalt profitieren wird.