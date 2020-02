Die Österreichische Hagelversicherung verzeichnet die Höchstwerte bei der Kundenzufriedenheit, so das Ergebnis einer Online-Kundenbefragung der Versicherungsanstalt. Es wurden von der Österreichischen Hagelversicherung alle Versicherten, die im Vorjahr einen Schadensfall zu verzeichnen hatten, befragt. Von insgesamt 8.200 möglichen Befragten haben sich 1.900 Versicherte an der Umfrage beteiligt. Dem Ergebnis zufolge sind 93 Prozent der Versicherten mit der Österreichischen Hagelversicherung sehr zufrieden und 92 Prozent sehen das Unternehmen als starken Partner der Landwirtschaft.

„Gerade im Schadensfall ist bei den Sachverständigen auch eine hohe soziale Denkweise notwendig, wenn man bedenkt, dass nach großflächigen Schäden oftmals Existenzen bedroht sind“, so einer der versicherten Bauern. Ganze 98 Prozent der Befragten finden die Online-Schadensmeldung einfach administrierbar und 94 Prozent beurteilen die Schadenserhebung als positiv.

In den letzten fünf Jahren lag der Gesamtschaden in der Landwirtschaft bei rund 1,2 Milliarden Euro, wobei die Hälfte davon durch Dürre bedingt war. Deshalb wurde vor vier Jahren das Risiko Dürre in der Hagelversicherung miteinbezogen. Ebenso spielt das Private-Public-Partnership Modell in Form der 55-Prozent-Prämienförderung durch Bund und Länder eine wichtige Rolle. Das heißt, 55 Prozent der Versicherungskosten werden von Bund und Ländern übernommen und 45 Prozent der Kosten trägt der Landwirt selbst.