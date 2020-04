Einer Erhebung der NÖ Industriellenvereinigung (IV) zufolge ging keines der 54 befragten Unternehmen von einer Stilllegung aus. Die größten Hindernisse wurden im Bereich der Lieferketten geortet, Investitionen wurden einer Aussendung vom Mittwoch zufolge vermehrt aufgeschoben.

Laut der Befragung, die vom 14. bis zum 16. April stattfand, rechnen 40 Prozent der Industrieunternehmen damit, ihre Produktion in den nächsten vier Wochen im Ausmaß von 75 bis 100 Prozent des Normalbetriebs weiterlaufen zu lassen. Ebenso 40 Prozent rechnen mit einer Produktionsauslastung von 50 bis 75 Prozent in den nächsten vier Wochen. "Das ist ein Lichtblick in diesen turbulenten Zeiten. Die aktuelle Produktivität ist vor allem auf die loyalen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Industriebetriebe zurückzuführen", befand IV-NÖ-Präsident Thomas Salzer.

Als schwierigste Hürden auf dem Weg zur Wiederherstellung des vollen Produktionsausmaßes sahen die befragten Unternehmen die Verfügbarkeit ausländischer Vorleistungen (44 Prozent) gefolgt von kritischen Lagerbeständen (25 Prozent) sowie dem Vorhandensein inländischer Vorleistungen (19 Prozent). "Die größten Hindernisse liegen also im Bereich der Lieferketten, was in erster Linie auf die Schließungen und Wartezeiten an der Grenze sowie die geringe Verfügbarkeit von Frächtern zurückzuführen ist", analysierte Salzer.

Hinsichtlich Ausgaben zeigten sich die Befragten zurückhaltend. 70 Prozent der Unternehmen gaben an, ihren Investitionsplan aufgrund der Krise zu ändern. Als Gründe dafür wurden vor allem Nachfrageeinbrüche (76 Prozent) genannt. Ebenfalls ins Treffen geführt wurden die geringere Verfügbarkeit von Eigenkapital (41 Prozent) sowie unterbrochene Lieferketten (16 Prozent).

Bereits 75 Prozent der Unternehmen setzen laut Umfrage auf die Corona-Kurzarbeit. Eine andere Taktik auf dem Weg durch die Krise stellen das Nutzen von Betriebsurlauben (38 Prozent) sowie der Abbau von Resturlaub bzw. sonstiger Zeitguthaben dar. Etwa 1,9 Prozent der Befragten gaben an, Corona-bedingt - als allerletzte Option - Kündigungen vornehmen zu müssen. Auffällig ist Salzer zufolge der Wunsch der Firmen nach mehr Flexibilität bei der Kurzarbeit, gefordert würden etwa längere Durchrechnungszeiträume.

Betont wurde in der Aussendung auch der Austausch der IV mit der niederösterreichischen Landespolitik. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) sah in diesem Schulterschluss zwei gemeinsame Herausforderungen: "Wir müssen das Leben unserer Mitmenschen schützen. Und gleichzeitig die wirtschaftliche Existenz der Betriebe und ihrer Beschäftigten bewahren."

Die Umfrage richtete sich an 54 Mitgliedsunternehmen der NÖ Industriellenvereinigung. Das Sample setzt sich aus Firmen unterschiedlicher Größe zusammen. Ein knappes Drittel aller befragten Unternehmen stammt aus der metalltechnischen Industrie, die auch die größte Branche innerhalb Niederösterreichs Industrie ausmacht.