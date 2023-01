Trotz Krisen: Ein Drittel der Unternehmer will heuer investieren

Werbung

Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg, Inflation - auch das heurige Jahr dürfte eines werden, das von Krisen geprägt ist. "2023 wird aufgrund der schwierigen globalen Großwetterlage ein herausforderndes Jahr für die Wirtschaft in Niederösterreich, aber unsere Betriebe schlagen sich wacker", sagte Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger (ÖVP) bei einem Presstermin am Technologie- und Forschungszentrum Mittwochvormittag.

Laut aktueller Economica-Prognose sei Niederösterreichs Wirtschaft im Jahr 2022 um 4,9 Prozent gewachsen; heuer sollen es 0,7 Prozent und 2024 1,8 Prozent sein. "Damit liegt Niederösterreich jeweils über dem Österreich-Schnitt und auch deutlich besser als unser wichtigster Handelspartner Deutschland, der heuer in die Rezession rutschen wird", betont Danninger. Das IHS rechnet für 2023 mit 0,4 Prozent Wachstum für Gesamt-Österreich, 2024 werden 1,2 Prozent prognostiziert.

ecoplus-Geschäftsführer Helmut Miernicki, Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger und IFDD-Geschäftsführer Christoph Haselmayer Foto: Philipp Hacker-Walton

Einer aktuellen Umfrage des Institut für Demoskopie und Datenanalyse (IFDD) zufolge wollen drei Viertel der Unternehmen alle ihre Mitarbeiter halten, 14 Prozent wollen neue Mitarbeiter einstellen. Ein Drittel der Befragten (501 Eigentümer, Prokuristen, Führungskräfte, etc. von Mitte November bis Weihnachten) gab zudem an, in den kommenden Monaten in ihre(n) Standort(e) investieren zu wollen.

Danninger: "Die Unternehmen in Niederösterreich sind also auch in herausfordernden Zeiten ein Garant für Arbeitsplätze und Wohlstand in unserem Land. Auf jeden Krise folgt ein Aufschwung und auf diesen bereitet sich der Wirtschaftsstandort Niederösterreich mit Zukunftsinvestitionen bestmöglich vor."

"Fels in der Brandung"

Die Investitionsabsichten, die die Umfrage zeigt, seien auf einem Niveau, das jenem vor der Corona-Pandemie ähnlich sei, so IFDD-Geschäftsführer Christoph Haselmayer. "In Anbetracht der multiplen Krisen, die wir jeden Tag sehen, ist die Stimmungslage bei den Unternehmern deutlich besser als erwartet." 36 Prozent meinen, Niederösterreich sei bislang "Sehr Gut" oder "Gut" durch die jüngsten Krisen gekommen - für Gesamt-Österreich treffe das nur aus Sicht von 22 Prozent zu; ein Wert, der sich mit Blick auf Europa halbiert.

Auch der Blick in die Zukunft ist positiv: Jeder zweite Befragte schätze die künftige Entwicklung am Wirtschaftsstandort positiv ein. "Die Zuversicht ist also am Standort Niederösterreich weiter zu Hause", so Haselmayer: "Die Krisen werden sich wahrscheinlich nicht so schnell beruhigen, aber die niederösterreichischen Betriebe sind wie ein Fels in der Brandung."

91 Projekte betreut

ecoplus-Geschäftsführer Helmut Miernicki zog eine positive Bilanz für das Jahr 2022: "Im vergangenen Jahr haben wir 91 Projekte erfolgreich betreut. Dadurch wurden 1.793 Arbeitsplätze neu geschaffen oder gesichert. Das ist der beste Wert seit sieben Jahren." Der Zustrom der Betriebe nach NÖ sei ungebrochen groß, so Miernicki: "Aktuell haben wir 470 Anfragen zu Ansiedlungen oder Erweiterungen in Bearbeiten."