Die Corona-Krise hatte bislang wenig Einfluss auf den Wunsch eine Immobilie zu kaufen oder zu bauen. Das ergab eine Umfrage des Meinungsforschungsinstitut Marketagent im Auftrag der Hypo NÖ-Landesbank. Niederösterreich habe mit 70 Prozent die zweithöchste Wohneigentümer-Quote Österreichs. "Wohneigentum schützt auf lange Sicht vor Altersarmut", sagt Finanzlandesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP). Mit der NÖ-Wohnbauförderung habe das Land ein Modell, dass Menschen bei ihren Wohnprojekten optimal unter die Arme greift."

Im vergangenen Jahr wurde 700 Millionen über die NÖ-Wohnbauförderung an 45,000 Familien und Haushalte ausbezahlt. "Die Wohnbauförderung löst pro Jahr rund 1,8 MIlliarden Euro an Investitionen in die heimische Wirtschaft aus, und sichert damit rund 30.000 Arbeitsplätze", sagt Schleritzko.

Online-Tool als Planungstool für Wohnraum-Finanzierung

"Hast du eine Ahnung, was das kostet?" und "Das können wir uns sicher nicht leisten, ohne auf etwas zu verzichten": Diese zwei Fragen hätten ihn damals motiviert, das Online-Portal wohnbaurechner.at zu entwickeln, sagt Werner Seidel, Gründer Startups MeinBau.

Das Tool soll helfen zu berechnen, was ein Wohnbauprojekt wirklich kostet und welche monatliche Kreditkarte tatsächlich leistbar ist. Neben einer Grob- und Detailkosten-Planung verwendet das Online-Tool über Schnittstellen reale Marktwerte für die Berechnung von konkreten Grundstücks- und Baukosten. In einer späterer Version sollen auch Sanierungsprojekte kalkulierbar sein.

Das Tool sei kostenlos verwendbar und man müsse "keine Angst haben, dass sich sofort ein Bankberater meldet", sagt Seidel. Falls der Wohnplaner und die Wohnplanerin ein konkretes Finanzierungsangebot wünscht, biete die Hypo NÖ-Landesbank seine Beratungsleistungen an - per Mausklick.

Hypo NÖ: Wenige Wohnkredit-Ausfälle durch Corona

Die Zahlungsmoral der Niederösterreicher bei Wohnbaukrediten sei sehr hoch, sagt Hypo NÖ-Vorstand Wolfgang Viehauser. Bei der Hypo habe es nur "wenige" Ausfälle bei Wohnbaukrediten gegeben. Eine Eigenkapitalquote von 20 bis 30 Prozent bei Wohnbaukrediten sei im Schnitt "sehr sinnvoll", sagt Viehauer. In der Regel laufen Wohnbaukredite rund 25 Jahre lang.

