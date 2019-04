Das sind zwar um 2,7 Prozent weniger als im Jahr zuvor, "aber unser Sendungsvolumen hat sich dennoch erhöht", freuen sich CFO Michael Meyer und der neue Südosteuropa-CEO Alexander Winter. Vor allem die Sendungen im Landverkehr sind um 7,6 Prozent auf eine Zahl von 7,6 Mio. angewachsen. Luft- und Seefracht blieben gleich.

Einen Umsatzzuwachs von 10,4 Prozent auf 46 Mio. Euro weist das Unternehmen in Österreich im Bereich Kontraktlogistik aus. Ausschlaggebend seien Kunden aus den Branchen Pharma, Automobil und Retail. Die Nachfrage wachse hier ständig und das Unternehmen habe sich als kompetenter Partner fźr die Firmen etabliert, führt Meyer aus.

Aufgrund des Wachstums erweitert DB Schenker Standorte im gesamten Südosteuropa-Cluster, dessen Hauptsitz in Wien ist. In Österreich nimmt das Unternehmen dafür 12,8 Mio. Euro in die Hand. Etwa dieselbe Summe wurde hier auch im vergangenen Jahr investiert, u. a. in den Ausbau des Standorts St. Pölten - einer von insgesamt zwölf in Österreich und der einzige in NÖ.

Parallel sollen künftig digitale Lösungen sowie die Themen E-Mobilität und Ausbildung verstärkt in Angriff genommen werden.