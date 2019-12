Ursprünglich geplant war die Einführung der intelligenten Stromzähler ja schon für den Herbst 2017, jetzt ist es soweit: Die EVN hat erste Smart Meter in Haushalten von Kunden installiert. Das gab der NÖ Energiekonzern heute am Rande der Bilanz-Pressekonferenz über das abgelaufene Geschäftsjahr 2018/19 bekannt.

Im Frühjahr kommenden Jahres soll dann auch der tatsächliche Roll-out starten, aktuell werde noch getestet. Wie viele EVN-Kunden tatsächlich bereits mit einem Smart Meter ausgestattet sind, kann die EVN nicht genau beziffern. Jede Bezirksstelle mache das für sich, so EVN-Vorstandsdirektor Franz Mittermayer. Bis 2022 will die EVN mehr als 800.000 Stück der Smart Meter im Einsatz haben.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat der Energieversorger dank Einmaleffekten das Konzernergebnis auf 302,4 Millionen Euro gesteigert (plus 18,8 Prozent). Der Umsatz lag bei 2,2 Milliarden Euro (plus sechs Prozent). Das EBITDA (Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen) ging um sechs Prozent auf 631,7 Millionen Euro zurück. Das EBIT (Betriebsergebnis) lag bei 403,5 Millionen Euro (plus 2,7 Prozent). Die Aktionäre sollen dieses Mal 0,50 Cent pro Aktie erhalten. Der operative Geschäftsverlauf entspreche „weitgehend unseren Erwartungen“, so EVN-Vorstandssprecher Stefan Szyszkowitz dazu.

Fokus auf Erneuerbare Energien

Was die Zukunft angeht, werden 400 Millionen Euro pro Jahr in den kommenden vier Jahren investiert, kündigte Szyszkowitz an. Ein Großteil davon, nämlich 300 Millionen Euro, würden in Niederösterreich investiert, so Szyszkowitz. Den Ausbau der Windenergie hat das Unternehmen bereits im abgelaufenen Geschäftsjahr stark forciert, die aus Windenergie gewonnene Leistung wurde von 49 Megawatt auf 367 Megawatt erhöht.

Ziel hierbei ist der Ausbau auf 500 Megawatt. Auch das Thema Photovoltaik wird die EVN forcieren, kündigten die beiden Vorstände an. Aktuell liege man bei einer Leistung von einem Megawatt, in den kommenden zwei Jahren soll die Leistung auf 50 Megawatt ausgebaut werden, so Mittermayer. Man habe Potenzial von rund 100 Megawatt innerhalb des Unternehmens gefunden, allerdings „noch keine Investitionsentscheidung“ getroffen. Mit Potenzial sind etwa Freiflächen auf Kraftwerksstandorten gemeint.