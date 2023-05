Voith schließt Standort in St. Georgen und streicht 30 Jobs

Nachdem 2019 noch betont worden war, dass sich Voith klar zum Standort im St. Pöltner Stadtteil St. Georgen bekenne, kommt es nun zu einer Umstrukturierung: Wie das Unternehmen bekannt gab, werden die beiden niederösterreichischen Standorte in der St. Pöltner Linzer Straße und in St. Georgen zusammengelegt. Das soll zeitnah und sukzessive erfolgen. In dem vielen noch unter dem Namen „Kössler“ bekannten Werk in St. Georgen, das seit 2008 eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Voith ist, wird bis Ende des Jahres die Fertigung eingestellt. Das Gebäude soll dann verkauft werden.

Schritt gegen den gestiegenen Kosten- und Wettbewerbsdruck

Erklärt wird dieser Schritt von der Voith-Geschäftsführung mit der Intention, die Wettbewerbsfähigkeit von Voith im Kleinwasserkraft-Segment nachhaltig zu stärken. Kössler wurde bereits Anfang 2020 in die Division Small Hydro integriert. Seither firmiert das Unternehmen unter dem Namen Voith. In Zukunft sollen sich die Aktivitäten im Bereich der Kleinwasserkraft, laut der Geschäftsführung, auf einen einzelnen Standort in St. Pölten konzentrieren. „Mit diesem Schritt wirkt Voith dem gestiegenen Kosten- und Wettbewerbsdruck in diesem Bereich entgegen, um das Geschäft zukunftssicher aufzustellen“, heißt es in einer Presseaussendung.

Der Großteil der 90 in St. Georgen beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird den Planungen zufolge künftig im sieben Kilometer entfernten Voith-Werk in der Linzer Straße tätig sein. Rund 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden aufgrund ihres spezialisierten Tätigkeitsbereichs nicht direkt übernommen. Für sie sollen in enger Abstimmung mit dem Betriebsrat zeitnah gute Lösungen erarbeitet werden, wie zum Beispiel eine Weiterbeschäftigung in anderen Geschäftsbereichen von Voith, heißt es.

„Uns ist bewusst, dass dies ein schwerer Schritt für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist. Wir wissen um die Verantwortung, die wir als Unternehmen tragen, und werden die anstehendenden Veränderungen so fair und sozialverträglich wie möglich umsetzen“, sagt Radu Carja, Standortleiter von Voith Hydro in St. Georgen.