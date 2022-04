Umwelt-NGO trainiert Abseilen auf Staumauer

Werbung

Nicht ganz alltägliche Trainingsmöglichkeiten bietet das EVN Kraftwerk Ottenstein im Waldviertel. Die Staumauer, hinter der 73 Millionen Kubikmeter Kampwasser auf ihren Einsatz zur Stromerzeugung warten, wurde bereits des Öfteren als Übungsgelände benutzt.

Abseiltraining der Greenpeace-Kletterer an der 69 Meter hohen Staumauer des Kraftwerks Ottenstein. Foto: EVN / Matejschek

Hier wird seit über 60 Jahren Naturstrom für 20.000 niederösterreichische Haushalte erzeugt. Am Karfreitag bewährte sich die 69 Meter hohe Gewölbesperre als Trainingsort für wagemutige Greenpeace-Kletterer, heißt es in einer Presseaussendung der EVN.

„Mit unseren gewaltfreien Aktionen stellen wir uns gegen diejenigen, die Klima und Natur zerstören. Sicherheit hat dabei für uns oberste Priorität. Es gibt nur wenige Orte wie hier in Ottenstein, an denen wir unter kontrollierten Bedingungen für unsere Kletteraktionen trainieren können”, sagt Nina Geyer, Aktivistin bei Greenpeace in Österreich.

EVN Sprecher Stefan Zach freut sich, regelmäßig österreichische Einsatzkräfte von Polizei, Bundesheer, Freiwillige Feuerwehren oder NGOs wie Greenpeace zu Gast zu haben: „Egal ob Staumauer, Windrad oder Kernkraftwerk – wir stellen unsere Anlagen gerne für Übungszwecke zur Verfügung."