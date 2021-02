Es ist Samstagmorgen und auf der Mariahilferstraße ist es anfangs angenehm ruhig. Doch nach und nach füllen sich nicht nur die Straßen, sondern auch die Geschäfte und Lokale. Wenn man etwas genauer hinschaut, zeigt sich hier auch die hässliche Seite der Stadt: Bereits nach kurzer Zeit sticht eine grüne Plastikflasche, die am Boden herumliegt ins Auge. Keine 100 Meter weiter verlässt gerade eine Frau die TK Maxx-Filiale. Nach wenigen Metern packt sie ein eben gekauftes T-Shirt aus der dazugehörigen Plastiktasche aus. Kurz darauf lässt sie die Plastiktasche fallen und geht weiter. Auf die weggeworfene Tasche angesprochen sagt sie lediglich: ,,Irgendwer wird sie schon aufheben.‘‘

Steigende Zahlen

Erst vor kurzem warnte das Bundesministerium für Klimaschutz und Umwelt vor den alarmierenden Zahlen. Laut einer Studie des Umweltbundesamt wurden 2018 in Österreich mehr als 4.500 Tonnen Plastikmüll in der Natur entsorgt. Der größte Anteil entfällt dabei auf Kunststoffverpackungen, wie zum Beispiel PET-Flaschen oder Plastikfolien. Auch das Land Niederösterreich zeigt in seiner Restmüllanalyse 2018 auf, dass 26.400 Tonnen Kunststoff weggeworfen wurden. Der Anteil der natürlichen Entsorgung ist dabei nicht bekannt, allerdings gehen Experten von einer hohen und stetig steigenden Prozentzahl aus.

Neben den finanziellen Schäden die durch die Entsorgung von Plastik in der Natur entstehen, zeigt der Plastikatlas 2019 ebenfalls die ökologischen Probleme auf. Die wachsende Produktion von Kunststoffen erfordert nicht nur neue Infrastrukturen für fossile Rohstoffe, sondern lässt auch die Treibhausgasemissionen steigen. Es ist davon auszugehen, dass sich die Produktion in den nächsten 20 Jahren verdoppelt und bis Anfang der 2050er-Jahre sogar vervierfachen wird. Des Weiteren können Mikroplastikteilchen bei einer falschen Entsorgung von Kunststoffen in die Natur gelangen, welche wichtige biologische Prozesse stören. Um diesen Entwicklungen entgegenzuwirken, veröffentlichte das Bundesministerium für Klimaschutz und Umwelt nun einen 3-Punkte-Plan.

Der 3-Punkte-Plan

Zum einen soll der Anteil an Mehrweggetränkeverpackungen im österreichischen Einzelhandel gesteigert werden und zum anderen wird auf die Einnahme von Pfand abgezielt, um den Plastikmüll künftig zu reduzieren. Außerdem soll von Produzenten und Importeuren eine Herstellerabgabe in Höhe von durchschnittlich 80 Cent pro Kilogramm in Verkehr gebrachter Plastikverpackungen eingehoben werden. Ob der Plan tatsächlich umsetzbar ist, wird allerdings erst die Zukunft zeigen. Klar ist jedenfalls: Ohne Achtsamkeit – etwa beim Einkaufen – wird es nicht gehen.

Dieser Beitrag wurde in einer Lehrveranstaltung im Zuge einer Kooperation mit dem Bachelor-Studiengang Medienmanagement an der FH-St. Pölten erstellt.