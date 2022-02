NÖ Standortanwalt fordert vom Bund schnellere Verfahren

Seit zweieinhalb Jahren gibt es in allen Wirtschaftskammern Österreichs die Einrichtung der Standortanwälte. Sie vertreten die positiven volkswirtschaftlichen Effekte in Genehmigungsverfahren. Jetzt liegt der zweite Geschäftsbericht des NÖ-Standortanwalts Christoph Pinter vor. Von den österreichweit aktuell laufenden 36 Neugenehmigungsverfahren entfallen derzeit 17 auf Niederösterreich. Das entspricht 47 Prozent.

Ein großes Problem seien nach wie vor die langen Verfahrensdauern, meint Pinter. Diese könne allerdings nur der Bund beschleunigen. „Oft werden größere Projekte gar nicht erst in Angriff genommen oder kleiner dimensioniert. Das bringt gerade im Umweltbereich Nachteile mit sich“, sagt Wolfgang Ecker, Präsident der Wirtschaftskammer NÖ. „Wenn wir Klimaschutz ernst nehmen, führt an einer deutlichen Beschleunigung kein Weg vorbei, um die für die Energie- und Mobilitätswende notwendigen Projekte, wie Windparks, zu realisieren.“ Ein erster Schritt sei die Ankündigung von Umweltministerin Leonore Gewessler, die aufwändigen UVP-Verfahren in Zukunft deutlich effizienter zu gestalten.

Digitalisierung ermöglicht raschere Verfahren

Derzeit könne die Verfahrensdauer vom Standortanwalt nicht beeinflusst werden. Man habe deshalb ein Forderungsprogramm entwickelt: „Das fängt mit einer besseren Strukturierung an, damit es nicht permanent Wiederholungen und endlose Verfahrensschleifen gibt“, sagt Pinter. Außerdem schlägt der NÖ Standortanwalt vor, Ausgleichsmaßnahmen vom Genehmigungsverfahren zu entkoppeln. Die Ausgleichsmaßnahme selbst soll also erst nach der Genehmigung zu setzen sei.

Ecker weist noch auf die Möglichkeiten der Digitalisierung hin: „Sachverständige könnten heutzutage ganz leicht bei mündlichen Verhandlungen zugeschalten werden, was Zeit spart. Und die verstärkte Nutzung des Internets für Kundmachungen spart ebenfalls nicht nur Zeit, sondern auch Geld.“