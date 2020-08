Stellen Sie sich vor, Sie kaufen ein brandneues E-Auto, das alle Stückerl spielt. Doch dann sagt Ihnen der Verkäufer, es fehlt das Verbindungskabel vom Akku zum Motor. Und das lasse sich nur mit dem Einbau eines Benzinmotors lösen.

Genauso stünde es um die Stromversorgung in Österreich, erklärt Gerhard Christiner, technischer Vorstand der APG (Austrian Power Grid). Es würde genug Strom durch Erneuerbare Energien produziert, um Österreich großflächig und zum Teil zu 100 Prozent zu versorgen. Doch die Krux sei der Konjunktiv.

Grafik: Austrian Power Grid Während des Lockdowns wurde klar: Österreich könnte vermehrt durch Öko-Strom versorgt werden. Doch das scheitert an der Infrastruktur.

Denn das Stromnetz sei nicht gut genug ausgebaut, um diesen grünen Strom überall hinzutransportieren. Während also im Westen ein Überschuss produziert wird, müssen im Osten die Gaskraftwerke dazugeschalten werden.

"Wir können nicht mehr abfedern"

Das sei nicht nur sinnlos, sondern würde Österreich auch am internationalen Markt einen schlechten Stand geben, sagt der kaufmännische Vorstand Thomas Karall.

Das Problem ist bekannt, schon 2013 gab es eine Presseinformation genau zum gleichen Thema (https://www.evn.at/EVN-Group/Medien/Importiere-Meldungen/Erneuerbare-Energien-brauchen-starke-Netze-Austria.aspx).

Damals hat es auch geheißen, Niederösterreich solle bereits 2015 zu 100 Prozent durch Erneuerbare Energien versorgt werden. Doch die Erreichung des Ziels wird immer weiter in die Zukunft gerückt.

Investiert wird und wurde dafür schon viel, zum Beispiel in die Leitung Dürnrohr–Sarasdorf. Doch der Netzwerk-Ausbau hinkt hinten nach: "Bis jetzt konnten wir immer noch ausgleichen. Aber das ist jetzt neu, wir können nicht mehr abfedern", ist Karall besorgt. "Wir hören die Alarmglocken schrillen. Unsere Stromnetze sind am Limit", fügt Christiner hinzu.

Unsicherheit für Auftraggeber

Auftraggebern könne die Energieversorgung nicht mehr zugesichert werden. Die Voestalpine will eigentlich auf Elektro-Hochöfen umsteigen. Doch die APG weiß nicht, ob sie ihnen dafür genug Strom liefern kann.

Einerseits verschlechtert der mangelnde Infrastruktur-Ausbau also Österreichs Stellung am Energie-Markt. Andererseits kann bereits produzierter Öko-Strom einfach nicht ausgeliefert werden, und es müssen erst recht wieder thermische Kraftwerke in die Bresche springen.

Die APG sieht sich im vollen Bewusstsein in die Katastrophe schlittern, wenn nicht alle Stakeholder bald mehr für den Ausbau der Infrastruktur tun.