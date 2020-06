Seit 5 Jahren gibt es den Verein Digital Society. Die NGO setzt sich für eine positive Gestaltung der digitalen Transformation in Unternehmen, Politik und auf Alltagsebene ein. Mitgliedern stehen eine Wissensplattform, monatliche Diskussionsveranstaltungen und Unterstützungsangebote zur Verfügung.

Mit dem Digitalisierungs-Barometer 2019, der ab heute unter www.digisociety.at verfügbar ist, zeigt der Verein den Digitalisierungsgrad österreichischer Firmen. Dabei handelt es sich um einen Vergleich zwischen der Selbsteinschätzung der Führungsebene, wie gut sie in den Bereichen der digitalen Transformation aufgestellt sind. Im Zentrum der digitalen Transformation, also der ständigen digitalen Veränderung und Weiterentwicklung auf mehreren Ebenen, steht vor allem die Kommunikation, Erreichbarkeit und Einbindung von Kunden und Mitarbeitern. Wichtig sei auch, wie gut auf Veränderungen reagiert werde.

"Wir sehen oft, dass immer nur bereits bestehende Modelle verbessert werden, das ist aber nicht gut. Besser ist, sich Zeit zu nehmen und zu überlegen was das Unternehmen tun muss, um sich für die Zukunft zu verändern", so Digital Society Präsident Werner Illsinger.

Wunsch und Realität klaffen auseinander

Über 130 Unternehmen haben an der Befragung zur digitalen Transformation in ihrem Unternehmen teilgenommen. Einige Ergebnisse der Studie:

Kundenzufriedenheit hat oberste Priorität. Kundinnen und Kunden werden jedoch nicht regelmäßig befragt.

Es fehlen häufig Daten und Fakten als Basis für die Steuerung.

Veränderungs- oder Handlungsbedarf wird selten gesehen, oder es fehlt die Zeit dazu.

Leitbilder werden nicht gelebt, definierte Prozesse nicht eingehalten.

Führungskräfte glauben, ihre Belegschaft hätte eine starke Bindung an das Unternehmen als tatsächlich vorhanden ist.

Die Studie wurde heuer zum ersten Mal durchgeführt und soll ab jetzt jedes Jahr stattfinden. Über den Quick-Check Fragebogen unter https://digisociety.at/qc , der sich an Personen im Management richtet, können Unternehmen kostenlos ihre eigene Digitalisierung überprüfen. Die Ergebnisse fließen statistisch in den Digitalisierungs-Barometer 2020 ein.

Auch in Niederösterreich sei noch viel ungenutztes Digitalisierungs-Potenzial für Unternehmen vorhanden, so der Verein. Ein wichtiger Punkt sei zum Beispiel der dringend benötigte Glasfaserausbau in Niederösterreich, hier sei noch zu wenig Infrastruktur vorhanden, um effizientes digitales Arbeiten zu ermöglichen, meint Michael Bartz, Professor an der IMC-FH Krems.

"Meine Erfahrungen mit niederösterreichischen Unternehmen reflektiert diese Studie", stellt auch Digital Society Präsident Werner Illsinger fest, der unter anderem als Unternehmensberater in NÖ tätig ist. "Die Unternehmen haben viele Daten, aber aus denen wird meistens noch kein Wissen gemacht. Zu wenige denken über nachhaltige Veränderungen nach."