Es ist die Créme de la Créme der heimischen Unternehmerszene, die von Ernst & Young jährlich in Österreich ausgezeichnet wird. Beim diesjährigen Award hatten auch Niederösterreicher die Nase vorn.

Einer von ihnen ist Business Angel und Unternehmer Martin Rohla, bekannt aus der Start-Up-TV-Show „2 Minuten 2 Millionen“. Er hat in der Kategorie „Social Entrepreneur“ mit seinem Wiener Restaurant „Habibi & Hawara“ gewonnen, mit dem er Geflüchteten eine Chance auf Ausbildung zum Unternehmertum bietet. Rohla hat am Sacre Coeur in Pressbaum maturiert und betreibt die Stadtflucht Bergmühle in Kronberg (Bezirk Mistelbach), wo er auch mehrere Jahre gelebt hat.

Steindl fährt nach Monte Carlo

Besonders hervorgetan hat sich der gebürtige Waldviertler Christoph Steindl, der am Gymnasium Zwettl maturiert hat – er holte sich den Gesamtsieg. Steindl, der das Linzer Softwareentwicklungsunternehmen Catalysts GmbH gegründet hat, war nicht nur beim Award sehr erfolgreich und holte sich den Sieg in der Kategorie „Industrie & Hightech“. Er wurde außerdem ausgewählt, um Österreich beim EY World Entrepreneur Of The Year Award im Juni 2020 in Monte Carlo zu vertreten.

Unter den Preisträgern in der Kategorie Industrie & Hightech ist auch die Glorit Bausysteme GmbH aus Groß-Enzersdorf (Bezirk Gänserndorf).

Stadler und Glatz-Kremsner in der Jury

In der hochkarätig besetzten Jury waren unter anderen auch Elisabeth Stadler aus Langenlois (Bezirk Krems), Vorstandsvorsitzende der Vienna Insurance Group und Bettina Glatz-Kremsner aus Pöggstall (Bezirk Melk), Vorstandsdirektorin der Casinos Austria und der Österreichischen Lotterien, vertreten.

Alle Finalisten und Sieger im Überblick:

Kategorie Industrie & Hightech

Entrepreneur of the Year: Christoph Steindl, Catalysts GmbH

Preisträger: Stefan Messar, Glorit Bausysteme GmbH

Preisträger: Bernhard Pulferer, Friedrich Pressl und Ernst Mayrhofer - Melecs EWS GmbH

Kategorie Handel & Konsumgüter

Entrepreneur of the Year: Anita Frauwallner, Institut AllergoSan

Preisträger: Andreas Wilfinger, Ringana GmbH

Preisträger: Fritz Wutscher, Wutscher Optik KG

Kategorie Dienstleistungen

Entrepreneur of the Year: Ursula Simacek, Simacek Holding GmbH

Preisträger: Ulrika und Markus Gutheinz, Hotel Jungbrunn GmbH & Co OG

Preisträger: Alexander Albler und Herman Koller, NTS Holding GmbH

Kategorie Start-ups

Entrepreneur of the Year: Eric Demuth und Paul Klanschek, Bitpanda GmbH

Preisträger: Sander van de Rijdt und Ibrahim Imam, PlanRadar GmbH

Preisträger: Johannes Braith, Storebox

Kategorie Social Entrepreneur

Entrepreneur of the Year: Martin Rohla, Habibi & Hawara

Preisträger: Nina Poxleitner, Lisa-Maria Sommer und Julian Richter, MTOP Potential:Integration GmbH

Preisträger: Klaudia Bachinger, Carina Roth und Martin Melcher, WisR

Sonderpreis der Generationen