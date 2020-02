24 Prozent der bei einer Umfrage befragten Ein-Personen-Unternehmen gab etwa an, eine unselbstständige Tätigkeit mit einer Selbstständigkeit zu kombinieren (sogenannte Hybride). Außerdem steigt die Anzahl der Silverpreneure, also Personen, die in der Pension ein Unternehmen gründen.

Die Zahl der pensionierten Unternehmensgründer steigt – von 137 auf 171 Gründungen innerhalb von zehn Jahren. Meist seien laut Wirtschaftskammer (WK) NÖ diese Personen in nicht kapitalintensiven Bereichen wie der Beratung oder dem Direktvertrieb tätig.

Die NÖ Unternehmerlandschaft ist aber nicht nur vielfältig, sondern auch stabil, wie die Untersuchung zeigt: Die sogenannte Überlebensquote von Unternehmen, die fünf Jahre nach der Gründung noch auf dem Markt sind, liegt in Niederösterreich bei mehr als 68 Prozent.

„Damit liegt Niederösterreich schon seit vielen Jahren über dem Österreich-Schnitt“, weiß Johannes Schedlbauer, Direktor der WKNÖ. In überwiegend reglementierten Gewerben scheinen Gründungen noch langlebiger zu sein: In der KFZ-Technik liegt die Überlebensquote nämlich etwa bei 86 Prozent, bei Friseuren, Fußpflegern, Kosmetikern und Masseuren bei 85 Prozent, bei Ingenieurbüros bei 83 Prozent. Zugangskriterien seien daher für WKNÖ-Präsidentin Sonja Zwazl „auch Stabilitäts- und Nachhaltigkeitskriterien“.

Überschuldete KMUs werden weniger

Im Steigen begriffen sind seit dem Jahr 2015 in Niederösterreich die Zahl der Betriebsübernahmen. Während 2015 noch 811 Betriebe übernommen wurden, waren es 2018 979 – ein Plus von knapp 21 Prozent. Rund die Hälfte der Betriebsübernahmen passiert innerhalb der Familie, der Rest außerhalb, so Zwazl auf Nachfrage der NÖN. Sie rechnet damit, dass sich die Zahl der Unternehmensübernahmen bei 1.000 pro Jahr einpendeln wird.

Die Zahl der überschuldeten KMUs in Niederösterreich sei außerdem rapide gesunken – waren 2018 noch 19,6 Prozent aller KMU überschuldet, waren es 2017 nur mehr elf Prozent, so die Analyse. Dies sei vor allem auf das konstant niedrige Zinsniveau zurückzuführen, heißt es dazu von der Wirtschaftskammer NÖ.

Zwazl: „Wir sind gut aufgestellt“

Zwazl glaubt übrigens nicht, dass die schwächelnde Konjunktur sich allzu stark in der Niederösterreichischen Wirtschaft widerspiegeln wird. „Wir sind gut aufgestellt“, ist die WKNÖ-Präsidentin überzeugt. Sie fordert jedoch von der Bundesregierung Investitionsanreize für Unternehmen, damit eben auch eine schwächelnde Konjunktur gut überbrückt werden könne.