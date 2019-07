Rund sechs Wochen pro Jahr dauert die Intensiv-Vorbereitungszeit auf internationale Berufswettbewerbe wie die EuroSkills oder die WorldSkills, also die Berufs-Europameisterschaften bzw. –Weltmeisterschaften.

Diese Zeit ist nicht nur für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer intensiv, sondern auch für deren Betreuerinnen und Betreuer. „Hauptberuflich als Lehrer, Angestellte oder Unternehmer tätig, handelt es sich bei den Experten ausnahmslos um Freiwillige, das heißt sie machen ihre Betreuertätigkeit ehrenamtlich und bekommen dafür in aller Regel nur einen Reisespesenersatz“, erklärt Wirtschaftskammer (WK) NÖ-Präsidentin Sonja Zwazl.

Kosten für Hotel und Verpflegung

Daher hat das Präsidium der WKNÖ beschlossen, die Betreuerinnen und Betreuer finanziell zu unterstützen. Je 1.000 Euro werden für Berufsschullehrer und BMHS-Lehrer sowie unselbstständig Beschäftigte bereitgestellt, Unternehmer erhalten 1.500 Euro.

Immerhin gebe es neben der aufgewendeten Zeit auch Ausgaben wie Hotel-, Verpflegungs- oder Kleidungskosten, so sich Peter Wölfl, Deputy Chief Expert der Euroskills 2020 in Graz und Juryvorsitzender bei den diesjährigen Berufsweltmeisterschaften WorldSkills in Kazan/Russland.

An den diesjährigen WorldSkills werden über 1.000 Menschen aus mehr als 60 Nationen teilnehmen.