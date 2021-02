Der niederösterreichische Handel mit Mode- und Freizeitartikeln sei mit Umsatzeinbußen von rund 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr stark von der Corona-Pandemie betroffen. Darunter leiden nicht nur die Mode- und Textilhändler, sondern auch deren Personal. Mehr als 82 Prozent der Beschäftigten in der Branche sind weiblich. Die Zahl der Jobsuchenden stieg, verglichen mit 2019, um ein Viertel. Gleichzeitig sei aber der Stellenmarkt um ein Drittel geschrumpft. "Um nach der Krise wieder voll durchstarten zu können, brauchen unsere Betriebe top ausgebildete Fachkräfte", erklären Sven Hergovich, Geschäftsführer des Arbeitsmarktservice (AMS) NÖ und Nina Stift, Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer NÖ.

Der Modehandel sei deshalb so stark von der Pandemie betroffen, weil es sich um saisonale Produkte handelt. "Es ist eben nicht nur Kleidung, sondern Mode. Der Beschaffungszeitraum beträgt zwischen sechs und neun Monate", führt Stift weiter aus.

50 Prozent Lohnkostenförderung

Die WKNÖ und das AMS NÖ haben das Unterstützungspaket "Jobfit Mode und Bekleidung NÖ" geschnürt und investieren insgesamt 1,2 Millionen Euro. Konkret werden 50 Prozent der Lohn-, sowie 50 Prozent der Lohnnebenkosten für ein ganzes Jahr übernommen. Bei Unternehmen in Kurzarbeit beträgt der Prozentsatz jeweils 60 Prozent.

Investition in Weiterbildung

Zusätzlich wird in die Weiterbildung der bestehenden Mitarbeiter in der Mode- und Textilbranche investiert. "Unsere beiden eigens entwickelten WIFI-Kurse 'Verkaufsgespräch' sowie 'Schaufenster- und Innenraumgestaltung' decken hier punktgenau den Bedarf unserer Händler in der Praxis ab", erklärt Nina Stift. Start für den Kurs 'Verkaufsgespräch' ist am 7. April, Start für den Kurs 'Schaufenster- und Innenraumgestaltung' am 13. April. Beide Kurse finden am WIFI St. Pölten statt. Die Kosten der Kurse belaufen sich jeweils auf 360 Kosten. 50 Prozent davon werden durch das "Jobfit"-Paket gefördert.