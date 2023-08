NV plädiert für verpflichtende Katastrophenversicherung

Katastrophenschäden sind bisher vor allem aufgrund der zu hohen notwendigen Prämien nur schwer versicherbar. Versicherungsprodukte gegen Naturgefahren könnten für Kundinnen und Kunden allerdings leistbar werden, wenn rechtliche Vorschriften eine große Risikostreuung ermöglichen würden, erklärte Christian Eltner, Generalsekretär des Österreichischen Versicherungsverbandes (VVO), kürzlich via Aussendung.

Um den Herausforderungen des Klimawandels künftig angemessen begegnen zu können, ist ein Umdenken aller Akteure gefordert, fordert NV-Generaldirektor Stefan Jauk auf NÖN-Nachfrage. Für eine österreichweite Versicherbarkeit verschiedener Naturgefahren müssten gesetzliche Rahmenbedingungen so geschaffen werden, dass zur bereits gesetzlich geregelten Feuerversicherung der Bereich Naturkatastrophendeckung hinzugefügt wird. Konkret müsste das Versicherungsvertragsgesetz angepasst werden. Wie Eltner sieht auch Jauk den Ball bei der Politik.

NV-Generaldirektor Stefan Jauk Foto: Gerald Lechner, Gerald Lechner

Bedauerlicherweise sei es der Versicherungswirtschaft noch nicht gelungen, hier seitens der Politik eine Unterstützung für Naturkatastrophen-Lösungen zu erreichen, sagt Jauk.

Der Bund winkte auf das Drängen des Versicherungsverbandes bereits in der Vorwoche ab, die NÖ-Landespolitik hat sich zu dem Wunsch noch nicht geäußert. Finanzminister Magnus Brunner verwies im ORF-Radio auf den bestehenden Katastrophenfonds. Die Arbeiterkammer (AK) sprach sich ebenfalls dagegen aus. „Eine verpflichtende Katastrophenversicherung würde die Versicherung auf jeden Fall verteuern", sagte AK-Konsumentenschutzexpertin Gabriele Zgubic im "Mittagsjournal".

Wunschmodell: Verpflichtende Integration in die Feuerversicherung

Versicherungslösungen mit einem Rechtsanspruch auf Versicherungsschutz gibt es jedenfalls bereits in zahlreichen europäischen Ländern, erklärt der NV-Generaldirektor. Für die erarbeitete nationale Versicherungslösung diente das „Belgische Modell“ als Vorbild. Dabei wird die Naturkatastrophendeckung in die bestehende Feuerversicherung verpflichtend integriert. Auch in Österreich wäre eine solche Lösung sinnvoll, da nahezu alle Haushalte und Unternehmen über eine Feuerversicherung verfügen, heißt es von der Niederösterreichischen Versicherung (NV).

Wie sich diese Unwetterversicherung auf die Prämie auswirkt, sei laut Jauk noch nicht seriös abschätzbar. „Erst müsste man sich grundsätzlich auf ein Modell einigen, das dann entsprechend versicherungsmathematisch berechnet wird“.

Keine pauschale Unterversicherung der Landsleute feststellbar

Laut Eltner vom Versicherungsverband könnte man eine Unterversicherung der Österreicherinnen und Österreicher pauschal nicht behaupten. Die Versicherungssummen seien von Versicherung zu Versicherung unterschiedlich und würden von einigen tausend Euro bis zu 50.000 Euro reichen, teilweise auch höher. Im Einzelfall könne es dennoch vorkommen, dass nicht alle Schäden gedeckt sind.

Nicht nur Eigenheime sind von den Unwettern betroffen, sondern auch Fahrzeuge. Laut ÖAMTC reicht eine Haftpflichtversicherung bei Unwetterschäden nicht aus. Solche Schäden würden bei KFZ durch die Voll- oder Teilkaskoversicherung und bei Fahrrädern und E-Bikes durch die Haushaltsversicherung abgedeckt.