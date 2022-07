Arbeiterkammer NÖ unterstützt Reisende am Flughafen Wien-Schwechat

Werbung

Die Urlaubs- und Reiselust der Bevölkerung nach zwei Jahren Pandemie ist groß. Derzeit kommt es aufgrund des regen Andrangs auf Flughäfen immer wieder zu langen Wartezeiten oder Flugausfällen. Und auch in der Urlaubsdestination können die Reisenden immer wieder mit negativen Überraschungen konfrontiert sein.

Beim Auftakt der AK Niederösterreich-Flughafenaktion: Familie Daxböck mit AK Niederösterreich-Vizepräsident Horst Pammer (li.) und AK Niederösterreich-Direktorin Mag. Bettina Heise (re.). Foto: Georges Schneider

„Die Urlaubszeit ist für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die kostbarste Zeit des Jahres. Angesichts der steigenden Lebenskosten ist Urlaub umso kostbarer geworden“, sagt der Vizepräsident der AK NÖ Horst Pammer. Aus diesem Grund möchte die Arbeiterkammer mit ihrer Infoaktion zu Reiseproblemen Abhilfe leisten. Das Konsumentenberatungsteam der AK NÖ steht den Reisenden unterstützend zur Seite und rät, wie man mit Reiseproblemen am besten umgeht.

Dreimal wöchentlich bis 14. August

Die Expertinnen und Experten der AK NÖ stehen ab sofort bis zum 14. August jeweils freitags von 14 bis 19 Uhr und am Wochenende zwischen 7 und 12 Uhr für Fragen vor Ort am Flughafen Schwechat zur Verfügung. Beraten wird an einem eigenen Infoschalter im Terminal 1.

AK NÖ-Reiseexpertin Sandra Nowak rät aktuell früh genug am Flughafen zu sein und vor Reiseantritt die Einreisebestimmungen des Urlaubslandes noch einmal zu überprüfen.