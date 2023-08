AKNÖ nach Bankengipfel: „Wir sind enttäuscht“

Von „dramatischen Einzelfällen“ spricht Bankenobmann Willibald Cernko am Mittwoch bei der Präsentation eines Bankenpakets für unter Druck geratene Kreditnehmerinnen und -nehmer. Cernko sehe kein breites Risikoproblem bei Immobilien-Krediten und spricht von „dramatischen Einzelfällen“. Der Bankensektor will nun mit dem temporären Verzicht auf Mahnspesen und Verzugszinsen für „Härtefälle“, als Empfehlung an Geldinstitute, eine Abhilfe schaffen (die NÖN berichtete).

Dass das Zahlen der monatlichen Kreditrate jedoch immer mehr Menschen Sorge bereitet, weiß Isabella Mittelstrasser, Referatsleiterin für Finanzdienstleistungen in der Konsumentenberatung der AKNÖ. „Aus unserer Sicht handelt es sich bei diesem Problem auf keinen Fall um Einzelfälle. Die Anfragen zu variablen verzinsten Krediten werden wöchentlich mehr“, sagt Mittelstrasser. Viele Zinsanpassungen erfolgen viertel- oder halbjährlich und kommen so verspätet bei den Kreditnehmerinnen und -nehmern an. Aus diesem Grund erwartet die Arbeiterkammer, dass die Zahl der Betroffenen noch weiter steigen wird.

Kreditraten stiegen um bis zu 50 Prozent

Mit welchen Herausforderungen Kreditnehmerinnen und -nehmer mit variablen verzinsten Krediten zu kämpfen haben, zeigen diese zwei jüngsten Beispiele aus der Beratungspraxis der AKNÖ:

Ein Ehepaar nahm Anfang 2022 einen variabel verzinsten Kredit in der Höhe von 350.000 Euro auf. Die monatliche Kreditrate machte mit Abschluss des Kredits rund 1.350 Euro aus, mittlerweile sind es 2.200 Euro. Würden nicht beide Personen Vollzeit arbeiten, hätten sie schon Probleme mit dem Decken der Lebenserhaltungskosten.

Eine Frau nahm im Sommer 2019 einen auf 30 Jahre variabel verzinsten Kredit in der Höhe von 270.000 Euro auf. Die erste Rate war 950 Euro hoch, mittlerweile sind es 1.600 Euro. Die Frau wollte, nachdem sie in die Arbeitslosigkeit schlitterte, mit einer technischen Ausbildung beginnen. Diese wird sie nun abbrechen müssen, um ihren Kredit zumindest ansatzweise finanzieren zu können.

„Zusätzlich kommt es nicht nur bei den Krediten zu einer Erhöhung der Kosten. Strom, Energie, Lebensmittel. Es kommt alles zusammen und das können die Löhne gar nicht alles auffangen“, sagt die AKNÖ-Konsumentenberaterin Mittelstrasser.

AK kritisiert: „Präsentierte Maßnahmen kratzen nur an der Oberfläche“

Die Arbeiterkammer sieht die Banken angesichts der genannten Herausforderungen in der Verpflichtung ihre Kundinnen und Kunden zu unterstützen und Lösungen anzubieten. Von den am Mittwoch präsentierten Maßnahmen sei man jedoch „sehr enttäuscht“. Der Verzicht auf die Mahnspesen und Verzugszinsen kratze nur an der Oberfläche des eigentlichen Problems. „Bei den Mahnspesen reden wir von 20 Euro im Monat“, betont Mittelstrasser.

Die Arbeiterkammer fordere etwa schon lange das Recht auf die kostenlose Stundung von Krediten. Diese solle all jenen ermöglicht werden, deren monatliche Kreditrate 40 Prozent des Nettoeinkommens überschreitet. Durch die Teuerung sei das bereits in einem Fünftel aller laufenden Kredite der Fall. „Damit bliebe den am stärksten Betroffenen eine finanzielle Verschnaufpause, um Lösungen zu finden – wie eine Änderung der Kreditlaufzeit“, heißt es in einer Aussendung der AKNÖ vom Juli 2023. AKNÖ-Präsident Markus Wieser forderte darin Banken auf, ihren Kundinnen und Kunden entgegenzukommen und Ratenänderungen oder Laufzeitverlängerungen spesenfrei abzuwickeln. Außerdem soll auch der Wechsel auf einen attraktiven, fix verzinsten Kredit erleichtert werden.

Ratschlag für Kreditnehmende

Ein konkreter Ratschlag der AKNÖ-Konsumentenberaterinnen und -berater an Kreditnehmende lautet: „Nicht die Augen verschließen“. Bei Zahlungsschwierigkeiten solle man so schnell wie möglich das Gespräch mit der Bank suchen und probieren, eine gemeinsame zu finden. Das gelinge allerdings nur, wenn die Banken ihren Kundinnen und Kunden auch wirklich entgegenkommen.