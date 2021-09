Noch immer landen viel zu viel Lebensmittel in Österreich in der Mülltonne. Anlässlich des heutigen internationalen Tags der Lebensmittelverschwendung schlägt der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) Alarm. Laut einer Studie des Instituts für Abfallwirtschaft an der Universität für Bodenkultur in Wien wären rund eine Million Tonnen an Lebensmittelabfällen in Österreich vermeidbar. Jeder Haushalt würde jährlich bis zu 133 Kilogramm an noch genießbaren Lebensmitteln und damit zwischen 250 und 800 Euro in den Müll werfen.

„Die von Lebensmittelverschwendung verursachten Lkw-Fahrten verschmutzen durch die gesundheitsschädlichen Abgase die Luft, belasten das Klima, verursachen teure Straßenschäden und tragen zu Staus bei“, macht VCÖ-Experte Michael Schwendinger auf die verkehrlichen Folgen aufmerksam. Dabei gibt der VCÖ zu bedenken, dass die weggeworfenen Produkte häufig tausende Kilometer zurückgelegt hätten bevor sie zum Kunden kommen.

Eine Million Tonne vermeidbarer Lebensmittelabfall

Laut Berechnungen des VCÖ würde alleine die vermeidbare Menge an Lebensmittelabfällen in Österreich 120.000 Müllwagen-Fahrten benötigen. Hinzu kämen hier noch der Warentransport in die Filialen und Rohstofftransporte für die Lebensmittelherstellung.

Angesichts dieser Zahlen sieht Schwendinger Handlungsbedarf und fordert: „Neben Maßnahmen wie einen verbindlichen Aktionsplan der Bundesregierung für eine Halbierung der vermeidbaren Lebensmittelabfälle ist auch mehr Kostenwahrheit im Lkw-Transport nötig. Österreich kann dabei selber wirksame Schritte setzen: Die Abschaffung der antiquierten Steuerbegünstigung von Diesel sowie eine flächendeckende Lkw-Maut nach Schweizer Vorbild.“

Kritik am Ausmaß der Lebensmittelverschwendung in Österreich und den unzureichenden Maßnahmen der Politik übte der Rechnungshof in seinem Prüfbericht bereits diesen Mai.