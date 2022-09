„Viele Betriebe stehen kurz vor dem Konkurs“

Werbung

Handwerker, Friseure, Privatpersonen, Wirte. Sie alle stehen derzeit vor einem gemeinsamen Problem: historisch hohe Energiekosten. Hat ein NÖ-Gastronomie-Großbetrieb mit 700.000 Euro Bruttojahresgewinn vor den Preiserhöhungen noch 280.000 Euro jährlich an Stromkosten bezahlt, sind es jetzt 1,1 Millionen Euro.

Preissteigerungen wie diese, nämlich zwischen 400 und 900 Prozent, seien laut WKNÖ-Tourismus-Obmann und Gastrosprecher Mario Pulker derzeit keine Ausnahme. „Wir stehen vor einem erschreckenden Szenario. Mit den im Winter dazukommenden Heizkosten werden viele Betriebe schließen müssen, wenn von der Bundesregierung keine Maßnahmen, wie etwa eine Strompreisdeckelung, umgesetzt werden“, sagt der Fachverbandsobmann.

Mario Pulker: „Politik muss Energiekosten abfedern.“ Foto: Philipp Monihart

Laut Pulker treffen die von der Bundesregierung beschlossenen Sanktionen nun die österreichische Realwirtschaft. „Viele Gastronomiebetriebe sind von der Politik kurz vor den Konkurs getrieben worden. Jetzt sollte man sich überlegen, wie man einen Rettungsanker für sie schafft“, betont Pulker.

Steigende Preise, sinkende Gästezahlen

Mit den Energiekosten steigen auch die Preise für Rohstoffe und Lebensmittel. All diese Preiserhöhungen können die Gastronomen nicht eins zu eins an ihre Gäste weitergeben. Das betreffe vor allem Betriebe mit einer einkommensschwachen Gästeschicht. „Im Tourismus kann man die Preise zwar leichter anpassen als in der Gastronomie, aber auch hier ist eine volle Kostensteigerung nicht möglich“, weiß Pulker, der in seinem eigenen Betrieb in der Wachau sowohl Kost als auch Logis anbietet.

Dass die Teuerungen nicht nur die Gastronomen selbst, sondern auch ihre Gäste treffen, bestätigt eine aktuelle Umfrage unter Wirten. 70 Prozent der befragten Gastronomiebetreiber geben an, dass vor den Teuerungen deutlich mehr konsumiert wurde. Auch beim Ausflugstourismus im Sommer habe man laut Pulker trotz solider Gästezahlen bemerkt, dass die Leute weniger wegfahren.

In den letzten Monaten hätten schon einige Mitgliedsbetriebe der Branche ihre Pforten schließen müssen. „Das Wirtesterben ist längst Realität und keine Befürchtung mehr und es wird sich, wenn die Politik die Energiekosten nicht abfedert, weiter fortsetzen“, sagt Pulker.

Personalmangel als zweite, große Herausforderung

Neben den steigenden Energiepreisen, welche sich in fast allen Branchen niederschlagen, trifft auch die Not, geeignetes Personal zu finden, viele Wirtschaftsbereiche. Pulker führt den Personalmangel in der Gastronomie auf den immensen Anstieg der Teilzeitbeschäftigung während der Pandemie, die aktuelle Pensionierungswelle der Babyboomer-Generation und den Berufseinstieg geburtenschwacher Jahrgänge zurück.

Als Chance sieht der Tourismus-Vertreter berufliche Quereinsteiger. „Man braucht gute Leute und die muss man teilweise auch mit Umstiegsprämien und anderen Benefits ködern“, erläutert Pulker.