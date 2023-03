Energie: So spart Niederösterreich bei Gas und Strom

Werbung

Der Verbrauch von Strom und Gas war in Österreich auch im Jänner deutlich rückläufig. Bundesweit sank der Stromverbrauch um 7,2 Prozent, beim Gasverbrauch zeigte sich sogar ein Minus von 21,5 Prozent, teilte die Regulierungsbehörde E-Control vor kurzem mit. Die vergleichsweise milden Temperaturen waren dabei nur zum Teil für den Rückgang verantwortlich. Die Stromproduktion fiel geringer aus, die Gasspeicher waren jedoch deutlich besser gefüllt als vor einem Jahr. Einen Stand über tagesaktuellen Verbrauch, Stromproduktion, Gasspeicher-Stand, Stromsparstunden und vieles mehr listet das Infoportal des Bundes - energie.gv.at .

Ein ähnliches Energiespar-Bild zeichnet sich in Niederösterreich: Haushaltskunden der EVN AG verbrauchten seit Kriegsbeginn in der Ukraine im Februar um 6 Prozent weniger Strom und um 16 Prozent weniger Gas als im Vergleichszeitraum (Oktober 2020 - Februar 2021). Beim Gas seien Kraftwerke und Industrie noch gar nicht eingerechnet, heißt es seitens EVN. Dämpfend beim privaten Verbrauch wirkten die 12.000 neuen PV-Anlagen, die in Niederösterreich ans Netz gingen, verbrauchsstärkend wirkten hingegen etwa die große Anzahl an Wärmepumpen, die statt ausgetauschten Öl- und Gasheizungen installiert wurden.

„Die Zeiten günstiger Energie sind vorbei“

Dass der Wert von Energie und das Thema Sparen in den Köpfen der NÖ-Landsleute und nicht nur auf ihren Rechnungen angekommen sind, zeigen auch Energieberatungen. „Gestiegene Preise und die Sorge, dass es knapp wird, haben das Bewusstsein für Energie total verändert. Der Wert von Energie ist gestiegen“, berichtet EVN-Sprecher Stefan Zach. Und das werde auch nachhaltig bleiben. Die Zeiten von vergleichweise günstiger Energie wie in den letzten 10 bis 12 Jahren seien aber definitiv vorbei.

Die Reduktion des eigenen Energieverbrauchs wird von manchen Haushalten- überwiegend mit mittlerem und höherem Einkommen - nicht als extremer Nachteil, sondern als neue Lebensqualität empfunden. Für andere hingegen ist die Sorge, wie sie die Rechnungen bezahlen sollen, extrem belastend.

Blackout-Ängste sind laut Regulierungsbehörde „unbegründet“

Befürchtungen, dass es zu wenig Gas oder Strom geben oder es zu einem Blackout, also einem unerwarteten Ausfall größerer Teile des europäischen Stromnetzes, kommen könnte, seien laut E-Control-Vorstand Alfons Haber unbegründet. Das Risiko dafür sei in den letzten Jahren auch nicht gestiegen. "Es ist nicht gut, wenn man mit solchen Diskussionen Angst schürt“, so Haber. Die Netzbetreiber hätten Großstörungskonzepte und Übungen durchgeführt, die zeigten, dass auch großflächige Stromausfälle nach 12 bis 36 Stunden wieder behoben werden könnten. In Österreich gebe es eine Reihe von "schwarzstart-fähigen" Kraftwerken, typischerweise kleine Laufwasserkraftwerke, die ohne Energiezufuhr von außen sehr einfach wieder ans Netz gebracht werden könnten.

Österreichischer Gas- und Stromverbrauch in Zahlen

Der Inlandsstromverbrauch (ohne Verbrauch für Pumpspeicherung) lag zu Jahresbeginn bei 6,23 Terawattstunden (TWh) und damit um 7,2 Prozent unter dem Niveau des Vorjahres. Gleichzeitig wurde mit 5,5 TWh Stunden um 14,9 Prozent weniger Strom produziert als im Jänner 2022 und um 7,2 Prozent bzw. 1,66 TWh mehr Strom importiert. Gut die Hälfte des produzierten Stroms kommt aus Wasserkraftwerken, gefolgt von einem Drittel Wärmekraftwerken (Gas) und Windkraftanlagen.

Schwarze Linie: Soviele Gigawattstunden Strom wurden wöchentlich im jahr 2022 in Österreich verbraucht; Rote Linie: Im Vergleich dazu der wöchentliche Stromverbrauch im Jahresschnitt 2017-2021. Foto: APG

Im Jänner wurde mit 10,45 TWh um 21,0 Prozent weniger Gas aus den Speichern entnommen als im Vorjahr, gleichzeitig wurden 1,58 TWh eingespeichert. Mit 75 TWh waren die heimischen Gasspeicher heuer zu Jahresbeginn deutlich besser gefüllt als noch vor einem Jahr, als lediglich 21,25 TWh Gas auf Vorrat lagen. Außerdem wurde mit 14,7 TWh heuer deutlich weniger Gas importiert (Minus 46,3 Prozent) und auch der Gasexport ging um 47,6 Prozent auf 14,2 TWh zurück.

Die EU habe Gasspeicher-Kapazitäten von etwa 1.100 Terawattstunden und verbrauche im Jahr etwa 3.600 TWh, erklärte Johannes Mayer, Leiter der Abteilung Volkswirtschaft bei der E-Control. "Österreich hatte zu Beginn des Winters tatsächlich von österreichischen Unternehmen und strategischer Reserve eingespeichert rund 46 TWh. Das ist in Österreich etwa 50 Prozent unseres Jahresverbrauchs. Etwa 70 Prozent des Gases werden im Winter verbraucht", so Mayer. „Da muss schon dramatisch viel passieren, dass das eng werden kann.“

Am Freitag einigten sich Unterhändler des Europaparlaments und der EU-Staaten, dass die EU bis 2030 mindestens 11,7 Prozent weniger Energie verbrauchen soll. Demnach muss jedes EU-Land zu den Einsparzielen beitragen. Anhand einer bestimmten Formel sollen die nationalen Beiträge berechnet werden. Referenzwert ist demnach eine Vorhersage aus 2020. Die einzelnen Länder können davon jedoch bis zu 2,5 Prozent abweichen. Im September 2022 initierte der Bund eine Energiespar-Kampagne mit dem Slogan "Mission 11", um die Bevorratung mit Gas voranzutreiben und generell Energie einzusparen.

