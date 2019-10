Um langwierige und kostenintensive Gerichtsverhandlungen zu vermeiden, vermittelt die Verbraucherschlichtung Austria nun schon seit mittlerweile vier Jahren zwischen Konsumenten und Unternehmen.

In Niederösterreich wandten sich 2018 und 2019 insgesamt 252 Konsumenten an die Einrichtung. Durch diese außergerichtlichen und vor allem kostenlosen Schlichtungen wurden über 96.000 Euro eingespart. Laut Verbraucherschlichtung kam es in drei von vier Fällen, wenn in das Schlichtungsverfahren eingewilligt wurde, zum Erfolg. Aufgrund der positiven Erfahrungen wurde die Zusammenarbeit in Form einer jährlichen Förderung zwischen dem Land Niederösterreich und der Verbraucherschlichtung Austria wieder verlängert.

„Die Verbraucherschlichtung Austria in Niederösterreich hilft als neutrale Vermittlerin Konsumenten und Unternehmen dabei, Probleme gemeinsam aus der Welt zu schaffen und das rasch, kostenlos und fair“, erklärt Landeshauptfrau-Stellvertreter Franz Schnabl (SPÖ). „Egal ob beim Hausbau Baumängel auftreten, die Traumreise ein jähes Ende nimmt oder für ein Mitglied eines Fitnesscenters die Kündigung ihres Vertrages zur Odyssee mutiert.“

„Kein Problem ist zu klein oder zu groß. Die Kontaktaufnahme mit uns erspart oft Geld und Nerven, die in Gerichtsverfahren investiert werden müssen“, versichert Geschäftsführer der Verbraucherschlichtung Simon Eder. „Es ist mittlerweile ein breit akzeptiertes Angebot, das Konsumenten und Unternehmen zusammenführt und gemeinsam an Lösungen arbeiten lässt.“