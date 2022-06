Einladung zur Inklusions-Party in Krems

Werbung

Mit der Inklusions-Party in Niederösterreich will man dazu beitragen, dass Grenzen und Berührungsängste abgebaut werden. „Inklusion ist die gleichberechtigte Teilnahme von Menschen mit Behinderung an Bildung, Arbeitsmarkt, Sport und Gesellschaft – und am 10. Juni beim Feiern.

Menschen mit und ohne Behinderung werden gemeinsam einen spektakulären Abend verbringen“, ist Hans Peter Pressler, Obmann der Special Needs Krems-Wachau, überzeugt.

Menschen in die Mitte der Gesellschaft bringen

„Dieses Fest der Inklusion stellt Menschen mit Behinderung dorthin, wo sie hingehören: in die Mitte unserer Gesellschaft“, sagt Soziallandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. Inklusion, Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen seien ihr ein großes Anliegen, so die Landesrätin weiter. Gemeinsam mit Hauptberuflichen und Ehrenamtlichen in diesem Bereich wolle sie den eingeschlagenen Weg zielstrebig weitergehen.

Zum Fest eingeladen sind sowohl Menschen mit als auch ohne Behinderung. Für Menschen mit Behinderung und ihre Begleitpersonen startet das Inklusionsclubbing bereits um 18 Uhr. Ab 19.30 Uhr haben dann auch alle Gäste bei freiem Eintritt Zutritt zur Party. Die beiden Eventstage-Geschäftsführer Benjamin und Lukas Aigner versprachen bereits vorab ein abwechslungsreiches Programm. „Feiern wir miteinander bei der größten inklusiven Party für Menschen mit und ohne Behinderung“, so die beiden abschließend.