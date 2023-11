EVN landet bei Ergebnis-Plus und Rekord-Investitionen

Als Gründe für das höhere Konzernergebnis nannte das Unternehmen unter anderem höhere operative Ergebnisbeiträge in Südosteuropa, eine aktuelle Wertaufholung der Beteiligung am Kraftwerk Ashta (Albanien) sowie positive Beiträge aus der Vermarktung der eigenen Erzeugung im abgelaufenen Geschäftsjahr.

Der mittelfristige Ausblick auf das Konzernergebnis lag zuvor bei 400 bis 450 Mio. Euro pro Jahr. „Ungeachtet dieser positiven Effekte wird das Ergebnis durch das mit 240 Mio. Euro negative Endkundengeschäft von Strom und Erdgas in Österreich belastet“, betonte der Energieversorger am Mittwochabend in einer Aussendung.

Bis 2030 sind 5 Milliarden Euro an Investitionen geplant

Weiters wird darauf verwiesen dass die Investitionen in die Infrastruktur mit den Schwerpunkten Netze, erneuerbare Erzeugung und Trinkwasserversorgung auf rund 700 Mio. Euro gesteigert worden seien. „Bis 2030 werden wir 5 Mrd. Euro investieren. Das wird zu einer temporären Erhöhung unserer Nettoverschuldung führen“, so EVN-Vorstandssprecher Stefan Szyszkowitz.

Zu dem nach oben geschraubten Konzernergebnis hieß es: „Maßgeblich beeinflusst wird dieses gute Jahresergebnis insbesondere von der Verbund-Dividende im Ausmaß von 158 Mio. Euro und von den signifikanten Ergebniszuwächsen in Südosteuropa (Bulgarien, Nordmazedonien, Albanien) und dem Ergebnisbeitrag der erneuerbaren Stromerzeugung. Insgesamt wurde dadurch der Ergebniseinbruch von minus 240 Mio. Euro im Endkundengeschäft (Verkauf von Strom und Gas) in Niederösterreich aufgefangen.“