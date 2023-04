Camping: Weniger Übernachtungen als vor der Corona-Pandemie

Die neue Camping-Saison steht vor der Tür. Auch in Niederösterreich laufen die Vorbereitungen bei über 50 Campingplatzbetreiberinnen und -betreibern bereits auf Hochtouren. Im Jahr 2022 wurden 255.000 Nächtigungen auf den 54 Campingplätzen in Niederösterreich registriert. Das sind um rund drei Prozent weniger als die 260.000 Übernachtungen, die im Vorpandemiejahr 2019 registriert wurden.

„Was wir während Corona in unseren Kernmärkten Deutschland (minus 40 Prozent) und Holland (minus 14 Prozent) verloren haben, konnten wir mit einem satten Plus von 29 Prozent bei Gästen aus Österreich einigermaßen wettmachen“, erklärt Karl-Heinz Kaiser, Sprecher der NÖ Campingplatzbetreiber in der Wirtschaftskammer NÖ, in einer Presseaussendung. Nachdem die Österreicherinnen und Österreicher allerdings wieder vermehrt nach Italien und Kroatien auf Urlaub fahren würden, müsse man die Gäste aus den Kernmärkten zurückgewinnen und teilweise auch neue Märkte erschließen.

Kaiser betont, dass Camping nach wie vor boome. Es sei aber zu wenig, sich darauf zu verlassen, dass Niederösterreich davon automatisch profitieren würde. „Vor allem, wenn man sich vor Augen führt, dass unsere Nachbarbundesländer Steiermark und Oberösterreich mit 25 und 15 Prozent im Jahr 2022 ein ordentliches Plus verzeichnen konnten“, hebt Kaiser hervor.

Gezieltes Marketing soll sowohl Landsleute als auch ausländische Gäste bringen

Großes Potenzial ortet der Camping-Experte bei Werbung und Marketing. „Hier müssen wir noch sehr viel mehr tun, um den Anschluss nicht zu verlieren“, betont Kaiser. Eine Maßnahme sei beispielsweise die Übersetzung der Campingkarte NÖ ins Tschechische, Slowakische, Ungarische und eventuell Polnische. Das Projekt wurde 2022 gestartet und soll heuer ausgeweitet werden. Um Campende aus Deutschland anzusprechen, ist eine Kooperation mit dem ADAC (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club) geplant. Dieser soll die Destination Niederösterreich näher vorstellen.

Karl-Heinz Kaiser möchte 2023 mehr Gäste auf Niederösterreichs Campingplätzen haben. Foto: Tanja Wagner

„Außerdem wollen wir eine Online-Buchbarkeit der niederösterreichischen Campingplätze über die Destinationsseiten der Viertel erreichen. Damit man den Campingplatz im jeweiligen Viertel bequem online buchen kann, genau wie ein Hotel“, erklärt Kaiser. Ein Testlauf mit dem Mostviertel sei bereits in Vorbereitung. „Ist hier alles zertifiziert und funktionstüchtig, wollen wir das Projekt auf die restlichen Viertel ausweiten.“

Nur wenige Niederösterreicher campen im Heimatbundesland

Die Werbetrommel müsse allerdings auch bei den Niederösterreicherinnen und Niederösterreichern selbst gerührt werden. „Laut Statistik Austria verbringen die Niederösterreicherinnen und Niederösterreich im Jahr rund 400.000 Nächte auf einem Campingplatz in Österreich, allerdings nur 10.000 davon im eigenen Bundesland“, nennt Kaiser konkrete Zahlen. „Hier müssen wir ansetzen und auch unseren Landsleuten zeigen, dass wir wunderbare Plätze zum Campen haben. Um auch künftig erfolgreich zu sein und vom Campingboom zu profitieren, ist es notwendig, betriebliche Kooperationen im Marketingbereich weiter zu stärken.“