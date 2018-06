Was am Donnerstag knapp vor Mitternacht erst von den Anwälten mitgeteilt wurde (siehe ganz unten), wird inzwischen auch von Sprechern bestätigt. Mehr Informationen soll es heute um 8.30 geben.

Wobei der Prozess einmal mehr gezeigt hat: eine Frist ist dehnbar. Offiziell war für dieses Geschäft der Dienstagabend als letzte Chance auf eine Einigung ausgerufen worden - geworden ist es dann der Donnerstagabend. Dass alle Beteiligten ruhig geblieben sind, hatte gute Gründe: Zuletzt ging es stundenlang nur mehr um die notarielle Beglaubigung, wofür der Text allen Anwesenden vorgelesen wurde, hieß es aus Verhandlungskreisen. Nur wegen einem zeitraubenden Formalakt hätte niemand den Deal platzen lassen wollen.

Ein Grund für die Länge der Verhandlungen lag im Ausland: Hedgefonds in London hätten gerne aus der Verwertung der Immobilien mehr Geld herausgeholt. In den Medien werden 450 bis 500 Mio. Euro als Kaufpreis dafür kolportiert. Die Hedgefonds hätten "relativ lange Widerstand geleistet", hieß es am Donnerstag zur APA. Deren Pläne hätten aber das Ende für die operativen Firmen Kika und Leiner und die Jobs der gut 5.000 Mitarbeiter bedeutet.

Signa habe diese aber überzeugen können, dass die Weiterentwicklung der Immobilien ohne die Mieter Kika und Leiner nicht so einfach gewesen wäre. Denn von den 46 Immobilien plus 22 Objekten in Osteuropa seien nicht alle in guten städtischen Lagen. Für einen Hedgefonds in London wäre aber eine Immobilie in Gleisdorf oder Mistelbach schwer zu Geld zu machen. Da stecke viel Arbeit und Know-how dahinter. "Das schaut in einem Excel-Sheet nett aus, aber das muss man erst in der Realität kalkulieren und einschätzen können."

So bleibt nun die Hoffnung der Kika- und Leiner-Mitarbeiter auf den Erhalt ihres Jobs. Signa hat allerdings noch keinen konkreten Plan bekanntgegeben, wie man mit dem neuen Tochterunternehmen weitermachen will. Es ist also unbekannt, wie das neue Konzept aussieht und ob es möglicherweise auch zu Standortschließungen führt. Österreich hat sich aber auf jeden Fall eine Großpleite, die 5.000 Jobs bedroht hätte, erspart.

Wir hatten berichtet:

Von den betroffenen Firmen gibt es zwar noch keine offiziellen Stellungnahmen, aber die Anwaltskanzlei Wolf Theiss meldet bereits eine Einigung über den Verkauf von Kika und Leiner an die Signa-Gruppe des Immobilieninvestors Benko.

"In einem Herzschlagfinale ist es der Steinhof-Gruppe am Donnerstag gelungen, mit rechtlicher Unterstützung durch Wolf Theiss das gewaltige Immobilienportfolio von Kika/Leiner in Österreich und einer Reihe von Ländern in Zentral- und Osteuropa an Rene Benko's Signa-Gruppe zu verkaufen", teilte die Kanzlei am Donnerstag knapp vor Mitternacht mit.

Der Auftrag sei "ein Wettlauf gegen die Zeit" gewesen, da in nur zwei Wochen "das internationale Geflecht von Gesellschaften und Standorten durchleuchtet, ein komplexes Vertragswerk entwickelt und Verhandlungen an vielen Fronten geführt werden" mussten. Eine Insolvenz habe "als Bedrohungsszenario immer mitbedacht werden" müssen.