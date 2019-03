Vergangene Woche hat der Masterfranchisenehmer TQSR der US-Fastfoodkette Burger King den Kauf der insolventen Raststättenkette Rosenberger (Sitz: Loosdorf, Bezirk Melk) verkündet. 40 Millionen Euro kostet das TQSR, 30 Millionen davon gehen in Investitionen in die Autobahnraststätten, der Rest geht an die Gläubiger, so der Gläubigerschutzverband Creditreform.

Damit wächst Burger King in Österreich um 14 Standorte und 330 Mitarbeiter. Aktuell gibt es 50 Burger-King-Filialen in Österreich, 20 Restaurants werden von TQSR betrieben.

"Rosenberger Raststätten werden in ein Multibrand Konzept gewandelt"

„Die Rosenberger Raststätten werden von TQSR beginnend mit 2019 umfassend renoviert, modernisiert und in ein Multibrand Konzept gewandelt“, heißt es in einer Aussendung von TQSR dazu. Die Marke Rosenberger soll künftig erhalten und ausgebaut werden. „Neben den Marken Burger King und Rosenberger werden bis zu drei weitere Systemkonzepte mit ähnlich bekannten Marken integriert und von der Rosenberger Restaurant GmbH betrieben“, heißt es von TQSR. Laut Gläubigerschutzverband Creditreform ist beispielsweise die Einführung eines eigenen „Rosenburger“ geplant.

Rosenberger war im Dezember mit 17 Standorten und mehr als 600 Mitarbeitern in die Insolvenz geschlittert. Die Raststätte im Tiroler Ampass wurde vom Masseverwalter im Jänner dauerhaft geschlossen, jene in Haag (Bezirk Amstetten) soll nach einer Renovierung wieder eröffnet werden. Weitere Schließungen oder Personalabbau seien laut TQSR nicht geplant.

TQSR beschäftigt nach der Rosenberger-Übernahme in Österreich rund 800 Mitarbeiter. In Österreich sind sieben neue Burger-King-Lokale zusätzlich zu den neuen Filialen im Zuge des Rosenberger-Deals geplant. Damit soll der Mitarbeiterstand auf 1.000 anwachsen.

Der Rosenberger-Deal soll am 12. März in der Sanierungsplantagsatzung endgültig final abgeschlossen werden.