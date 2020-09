Wenn es um die CO2-Emissionen in Niederösterreich geht, ist der Verkehr nach wie vor der größte Übeltäter. Ausgezeichnet wurden mit dem VCÖ-Preis heuer deshalb Projekte, die dazu beitragen, den Verkehr auf Klimakurs zu bringen.

Den Hauptpreis sicherte sich dabei heuer das Projekt „Nachhaltige Logistik 2030+“. Gestartet haben das die Länder Niederösterreich und Wien in Kooperation, um den Güterverkehr klimafreundlicher zu machen. Dabei soll etwa der Lieferverkehr durch betreiberunabhängige Paketboxen reduziert werden, in Städten sollen außerdem etwa Mikro-Hubs dafür sorgen, dass die Feinverteilung von Waren emissionsfrei mit Cargo-Bikes oder E-Transportern erfolgen. Ein weiteres Projekt erarbeitet Lösungen für die Reduktion der Entsorgungsverkehr auf Großbaustellen.

Auch Projekte aus Wieselburg, Wiener Neudorf und Pernitz heimsten Preise ein

Ebenfalls ausgezeichnet wurden Verkehrsprojekte aus Wieselburg (Bezirk Scheibbs), Pernitz (Bezirk Wiener-Neustadt-Land) und Wiener Neudorf (Bezirk Mödling). In Wiener Neudorf überzeugte ein Wohnprojekt, ein paar Gehminuten von der Station der Badener Bahn entfernt, bei dem die Bewohner ein umfassendes Mobilitätsangebot erhalten - darunter eine Öffi-Jahreskarte, Carsharing-Angebote und E-Fahrräder. Am Bahnhof Wieselburg wurde im vergangenen Herbst ein neues Mobilitätszentrum eröffnet mit Busbahnhof, überdachten Fahrrad-Abstellplätzen, versperrbaren Fahrradboxen, E-Tankstellen und einer barrierefreien Fußgängerbrücke. Beim Bahnhof Pernitz-Muggendof wurde ein neuer Busterminal errichtet, der überzeugte die Jury mit guten Anbindungen - auch an das Fahrradnetz oder einer Ladestation für E-Autos.

„Welche Pilotprojekte und Forschungsaufträge wir heute auf den Weg bringen, entscheidet darüber, wie in Zukunft unser Mobilitätssystem aussieht. Aus diesem Grund bin ich auch sehr stolz darauf, dass der heurige Mobilitätspreis des VCÖ in Niederösterreich an das Land Niederösterreich geht", sagte Landesrat Ludwig Schleritzko. Landesrat Stephan Pernkopf betonte, dass er stolz sei, auf "unsere innovativen Gemeinden, die maßgeblich an der Energie- und Mobilitätswende beteiligt sind.“

57 Einreichungen beim VCÖ-Preis

Der VCÖ-Mobilitätspreis Niederösterreich wird vom VCÖ in Kooperation mit dem Land Niederösterreich und den ÖBB durchgeführt sowie von WEB Windenergie unterstützt. Insgesamt gab es heuer 57 Einreichungen. „Die zahlreichen Einreichungen beim VCÖ-Mobilitätspreis zeigen, dass es in Niederösterreich viel Know-How und Engagement gibt, um die Klimabilanz der Personenmobilität und des Güterverkehrs zu verbessern. So kann die für das Erreichen der Klimaziele notwendige Verkehrswende gelingen“, freut sich VCÖ-Sprecher Christian Gratzer über die ausgezeichneten Projekte.