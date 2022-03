In Niederösterreich fehlen 1.600 Kraftfahrerinnen und Kraftfahrer

Trotz konjunkturellem Aufwind kämpft die Transportwirtschaft mit einem Fach- und Arbeitskräftemangel, der nicht nur durch eine Pensionierungswelle und schwache Geburtengänge bedingt ist. Anfang März waren beim AMS NÖ in Summe 637 freie Stellen quer über alle Branchen gemeldet, bei denen Führerscheine der Kategorie C und D verlangt wurden, sagt AMS-Landesgeschäftsführer Sven Hergovich. Gleichzeitig seien fast die Hälfte der Jobsuchenden älter als 50 und verfügen maximal über einen Pflichtschulabschluss.

Mit einer gemeinsamen NÖ-Ausbildungsinitiative für Verkehrsberufe als Ergänzung zur bestehenden Berufslenkerakademie, die im Sommer 2018 initiiert wurde, wollen die Sozialpartner NÖ, das Arbeitsmarktservice, die Arbeiterkammer und Wirtschaftskammer NÖ, mehr Jobsuchende für eine Stelle in der Verkehrswirtschaft qualifizieren und dementsprechend fördern.

AMS finanziert LKW- und Bus-Führerscheinkurse

100 Ausbildungsplätze sollen im Jahr 2022 angeboten werden. Das AMS finanziert dabei Jobsuchenden Fachausbildungen zur Fahrlehrerin und Fahrlehrer, zur Fachkraft im Bereich Spedition, Lagerlogistik und Zollwesen mit bis zu 4.000 Euro pro Person und auch Führerscheine der Gruppe C, D und E, wenn der vormals Jobsuchende eine verbindliche Jobzusage in einem Betrieb vorweisen kann. Von der AKNÖ bekommt jede und jeder Absolvent eine 500 Euro Abschlussprämie ausbezahlt.

"Die Ausbildungen in der Berufslenkerakdaemie dauern nur 18 Monate und sind keine Schnellsiederkurse, sondern hochwertige Fachausbildungen mit anerkanntem Lehrabschluss, etwa zur Berufskraftlenkerin und Berufskraftlenker", sagt AKNÖ-Präsident Markus Wieser. Noch immer gelte, dass eine abgeschlossene Berufsausbildung der beste Schutz vor Arbeitslosigkeit ist, ein besseres Einkommen bringe und die Persönlichkeit sowie das Selbstbewusstsein stärke.

NÖ-Transportwirtschaft: "Blutkreislauf der Wirtschaft"

Der Mangel an Arbeitskräften koste Niederösterreichs Unternehmen rund 400 Millionen Euro pro Jahr, sagt WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker. "Allein 1.600 LKW-Lenkerinnen fehlen in NÖ, da sind die Buslenker noch gar nicht eingerechnet." Allein in den letzten zwei Pandemiejahren habe die Transportbranche gezeigt, dass sie trotz Lieferkettenprobleme die Versorgung sicherstellen kann, hebt Ecker die Bedeutung des Verkehrswesen hervor.

Als "Blutkreislauf der Wirtschaft" bezeichnet die Obfrau Sparte Verkehr Beate Färber-Venz die NÖ-Transportwirtschaft, zu denen 6.000 Betriebe mit 44.000 Beschäftigten zählen. "Wir leben in Zeiten sehr hoher Mobilität. Vom Schulbus bis zur Krankenbeförderung, vom Fliesenpaket im Bauhaus bis zum Onlinepaket, das nachhause kommt: Wenn wir keinen Verkehr im Land hätten, würde nichts passieren". Logistik sehe man nicht. Erst wenn sie fehlt, merkt man, das was abgeht, so Färber-Venz.

