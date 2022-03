Verleihung des NÖ Werbepreises „Goldener Hahn“ am 28. Juni

Werbung

Am 28. Juni wird der niederösterreichische Landeswerbepreis Goldener Hahn zum 44. Mal vergeben. Bis 8. April können noch Projekte in insgesamt 13 Kategorien - Audio, Bewegtbild, Event, Dialog Marketing, Digital, Grafik Design, Out of Home, POS | Messebau, Verpackungsdesign, Public Relations, Print, Eigenwerbung und Kampagne – online unter www.goldenerhahn.at eingereicht werden.

Veranstalter der Preisverleihung ist die WKNÖ Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation. Sie entschied sich dieses Jahr für das Motto „Sprungbrett Werbung“. Es soll für Dynamik und insbesondere für Aufschwung und einen guten Start nach den letzten Monaten stehen.

Politische Werbeprojekte nicht erlaubt

Nicht teilnehmen können Projekte mit Werbungen für politische Parteien oder Gruppierungen und Werbungen, die den Anstand verletzen. Die Arbeit muss zudem im Zeitraum zwischen März 2020 und Februar 2022 öffentlich eingesetzt worden sein.

Die reguläre Einreichungsphase des niederösterreichischen Landespreises begann am 4. März 2022 und läuft bis 31. März 2022. Für diesen Zeitraum liegen die Einreichgebühren bei 59 Euro. Für alle Last-Minute Einreichungen zwischen 1. und 8. April 2022 liegen die Einreichgebühren bei 79 Euro.

Die eingereichten Projekte müssen danach zwei Hürden überstehen: Zuerst wählt die Online-Jury über einen Zeitraum von drei Wochen fünf Nominierte aus den 13 Kategorien aus. Am 20. Mai 2022 tagt die Fachjury, um die Gewinner zu ermitteln. Die Verleihung des „Goldenen Hahn“ findet am 28. Juni im Rahmen einer Gala in der Glanzstoff Fabrik in St. Pölten statt.