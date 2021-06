Als Dachmarke und neue Gesellschaft soll die „Wein Niederösterreich“ den niederösterreichischen Wein-Tourismus, die Direktvermarktung und den Export von NÖ-Weinen verbessern.

„Es gibt so viele Aktivitäten um den Wein, dass wir eine Ordnung und eine Zusammenführung brauchen, die die Vermarktung erleichtert“, sagt NÖ-Landwirtschaftskammer-Präsident Johannes Schmuckenschlager nach der Gründungssitzung in der Landesgalerie NÖ in Krems.

Mit der Marke „Wein Niederösterreich“ wollen Land, Weinbauverband und Österreich Wein die Vermarktung von NÖ-Weinen stützen. Im Bild LH-Stv. Stephan Pernkopf, Wein NÖ Geschäftsführer Konrad Hackl und Geschäftsführerin Ulrike Hager, Weinbauverband-Präsident Reinhard Zöchmann und LK-NÖ Präsident Johannes Schmuckenschlager. Foto: L. Ramirez Photography L. Ramirez Photography

Es werde dabei keine zusätzliche Struktur geschaffen, sondern Synergien würden gehoben, die Vernetzung verbessert und ein gemeinsamer Marktaufstritt geschaffen, versichert NÖ-Weinbaupräsident Reinhard Zöchmann: „Damit können wir Winzerinnen und Winzer besser ins Boot holen. Sie werden davon profitieren.“

Niederösterreich und Wein gehöre zusammen, sagt Landhauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP). „Genau diese Botschaft soll die Dachmarke zu den Konsumentinnen und Konsumenten im In- und Ausland tragen. Niederösterreich ist mit rund 28.000 Hektar Rebfläche nicht nur Österreichs größtes Weinbaugebiet, sondern auch Heimat und Produktionsstätte vielfältiger und einzigartiger Qualitätsweine“, sagt Pernkopf. 8.250 Weingüter bzw. Winzerfamilien produzieren pro Jahr rund 150 Millionen Liter Wein. Davon sind drei Viertel Weißwein.

Prestige aufbauen, Umsatz steigern

Der Konsument habe kein klares Bild von Niederösterreich, was den Wein anbelangt. „Wir wollen daher zusammen mit unseren Winzern die Identität schärfen, was es hierzulande alles gibt. Die Dachmarke kann man sich als Haus vorstellen, einzelne Zimmer haben wir schon. Je größer das Haus ist, umso sichtbarer ist Niederösterreich im In- und Ausland“, sagt Ulrike Hager, die gemeinsam mit Konrad Hackl der „Wein Niederösterreich“ als Geschäftsführerin vorsteht.

Es gehe darum, Prestige aufzubauen, besser zu verkaufen und langfristig auch daran etwas zu verdienen, sagt Hager. Großes Aushängeschild und Finanzierungsbasis der Wein NÖ ist die Landesweinprämierung mit den 18 Landessiegern. Sie findet heuer in München statt. Deutschland ist mit 46 Prozent der größte Abnehmer von NÖ-Weinen.