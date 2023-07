Der laute Ruf nach Kurzarbeit in der Holzindustrie

Die Kreditzinsen steigen, die Preise für Baustoffe steigen an, Hausbauen wird zum Luxusgut. Mit dieser Herausforderung sind aktuell nicht nur Menschen, die sich den Traum vom Eigenheim erfüllen wollen, konfrontiert, sondern vor allem auch Vertreterinnen und Vertreter aus der Baubranche oder verwandten Branchen. „Diese Entwicklung fällt auch auf den Rohstoff Holz zurück“, erzählt Franz Fischer, Obmann des NÖ Waldverbands im Gespräch mit der NÖN. Weil die Baubranche regelrecht „runterfährt“, haben viele Sägewerke jede Menge Schnittholz bzw. Sägerundholz gelagert und finden keine Abnehmer. „Deshalb sind die Preise für Sägerundholz zuletzt stark gesunken“, betont Fischer. Das Problem sei nicht nur in Österreich sondern in ganz Europa zu beobachten.

„Besonders schwierig ist für die betroffenen Branchen, dass es oft keine Planbarkeit mehr gibt. Man kann nur zuversichtlich sein, dass der Zick-Zack-Kurs, der gerade herrscht, bald zumindest zu einem leichten Aufwärtskurs wird“, betont Fischer. Wichtig sei vor allem, dass Produzenten, Konsumenten und Verarbeiter versuchen, die aktuellen Herausforderungen in der Branche gemeinsam zu lösen.

Kirnberger: „Der Energiepreis steuert alles“

Franz Kirnbauer, Obmann der Fachgruppe der Holzindustrie Niederösterreich in der Wirtschaftskammer sieht auch die hohen Energipreise als wesentlichen Faktor. „Der Energiepreis steuert alles und hat bis zum ersten Quartal stark die Preise getrieben.“ Die Stromkosten in seinem Holzindustrie-Betrieb in Prigglitz (Bezirk Neunkirchen) sind um das Fünfache gestiegen. Um umweltfreundich zu agieren, wurden bei den Staplern die Verbrennermotoren verbannt, doch jetzt ist der Strom für die E-Stapler teuer geworden.

Franz Kirnbauer, Obmann der Fachgruppe der Holzindustrie Niederösterreich in der Wirtschaftskammer. Foto: Wagner Tanja

Die Holz-Übermengen halten sich bei den Sägewerken laut Kirnberger mit 15 bis 20 Prozent noch in Grenzen. Beim Personal sieht er, dass es vor allem bei den Betrieben im Waldviertel schon Probleme gäbe, das Personal zu halten. Deshalb steht die Branche in Verhandlungen mit der Regierung um eine Kurzarbeitslösung. Im Sommer gab es dafür bereits eine Absage. Für den Herbst soll ein neuer Anlauf gemacht werden.

„Letztes Jahr haben die Menschen Brennholz gehamstert“

Im Gegensatz zu Sägeholz bestehe bei Brennholz sehr wohl Nachfrage. „Vor drei Jahren hat ein Raummeter weiches Brennholz zwischen 35 und 40 Euro gekostet, aktuell sind es etwa 60 bis 80 Euro", weiß Fischer. Diese Preissteigerung sei zu einem großen Teil der enorm hohen Nachfrage, die vor einem Jahr herrschte, zu verdanken. „Letztes Jahr haben die Menschen das Brennholz dann regelrecht gehamstert. So entstand eine künstliche und eigentlich ungerechtfertigte Hysterie, die die Preise in die Höhe schnellen ließ. Seit dieser Entwicklung hat sich der Raummeterpreis nicht wirklich verändert", sagt Fischer und fügt hinzu: „Allerdings muss man als Produzent in diesem Fall betonen, dass diese Brennholzpreise sehr wohl auch gerechtfertigt sind“.

Franz Fischer ist der Meinung, dass Produkte nicht unter ihrem Wert verkauft werden sollten. Foto: Fischer

Hinter der Produktion eines Raummeters Brennholz stecke aufgrund der Arbeitszeit und dem Einsatz von treibstoffbetriebenen Maschinen nämlich ein relativ hoher Arbeitsaufwand. „Vom Brennholzverkauf wird kein Waldbesitzer reich“, betont Fischer. Dennoch sei die heimische Produktion von Brennholz und der Verkauf an Konsumentinnen und Konsumenten in der Region durchaus für beide Seiten sinnvoll. Während ein Raummeter hartes Brennholz bei einem Produzenten aus der Region aktuell zwischen 120 und 150 Euro koste, seien die Preise in den Baumärkten mit 180 bis 200 Euro pro Raummeter deutlich höher. Aus diesem Grund empfiehlt Fischer den Kauf bei den heimischen Holzproduzentinnen und Holzproduzenten. „Wir haben in Österreich hohe Standards bei der Brennholzproduktion. Mit dem Kauf bei heimischen Produzenten bleibt die Wertschöpfung außerdem in der Region“, sagt Fischer.

Dass Brennholz nicht mehr „unter seinem Wert“ verkauft wird, wie es noch vor einigen Jahren der Fall war, findet der Obmann des NÖ Waldverbandes noch aus einem anderen Grund gut und richtig. „Werden Produkte zu günstig verkauft, gehen die Menschen verschwenderisch damit um. Das gilt für Brennholz genauso wie für Lebensmittel. Verkauft man die Produkte allerdings um den Wert, den sie haben, werden die Konsumentinnen und Konsumenten zum Nachdenken angeregt und gehen bewusster mit den Produkten um“.