Bauern schlagen Alarm: „Österreich gehen die Erdäpfel aus“

Der Anbau von Erdäpfeln ist in Österreich rückläufig. Bereits im dritten Jahr in Folge ging die Anbaufläche zurück. Nur mehr auf 20.529 Hektar werden Erdäpfel angebaut - die Anbaufläche schrumpfte damit seit 2020 um um 15 Prozent. Die landwirtschaftskammer sieht die Ursache dafür vor allem darin, dass der Anbau von Erdäpfeln in den vergangenen Jahren durch Auflagen, aber auch die Klimakrise erschwert und zunehmend zum Risiko geworden ist. Die Landwirtinnen und Landwirte würden deshalb auf andere Kulturen setzen und zunehmend auf den Anbau von Erdäpfeln verzichten. Deshalb sind die österreichischen Frühkartoffelbestände weitgehend geräumt.

2023 wird kein gutes Erntejahr

Der Ausblick ist nicht besonders rosig: Denn 2023 wird wetterbedingt wohl ebenfalls kein gutes Erntejahr werden. Durch die kalte Witterung im Frühjahr konnten die Erdäpfel erst später gepflanzt werden, die kühlen Temperaturen bedingten zudem ein langsameres Wachstum. Die darauffolgende Hitze stresste die Bestände zusätzlich. Bei Temperaturen über 25 Grad verlangsamt sich das Knollenwachstum, ab 30 Grad stellt die Erdäpfelpflanze überhaupt das Wachstum ein.

Dadurch wird 2023 die Ernte später stattfinden - rascher Nachschub für die Supermärkte ist folglich keiner in Sicht. Eine vorzeitige Ernte ist durch die anhaltende Hitze und den vielerorts trockenen Boden nicht möglich.

Die durch den Klimawandel stark veränderte Witterung ist einer der Hauptgründe für die prekäre Situation, betont man bei der Landwirtschaftskammer. Die Verschiebung der Vegetationsperioden sowie lange Trocken- und Hitzeperioden bei gleichzeitig fehlender Bewässerungsinfrastruktur setzen den Erdäpfeln spürbar zu.

Das Hauptanbaugebiet für Speiseerdäpfel in Österreich ist das Weinviertel, gefolgt vom Waldviertel - in beiden Regionen fiel der Niederschlag in den vergangenen Jahren zu gering aus. Die Bäuerinnen und Bauern reagieren bereits seit Jahren auf die sich ändernden Produktionsbedingungen, etwa mit einer geänderten Sortenwahl oder neuen Züchtungen.

Um das Defizit an Wasser auszugleichen, brauche es jedoch auch eine entsprechende Wasserinfrastruktur auch außerhalb der klassischen Bewässerungsgebiete, fordert Landwirtschaftskammer-NÖ-Vizepräsident Lorenz Mayr. So müssten etwa im Raum Hollabrunn, Mistelbach und Korneuburg dringend Möglichkeiten für die Bewässerung geschaffen werden. „In den traditionellen Erdäpfel-Anbaugebieten ist es nicht möglich, die Felder zu beregnen. Wir brauchen aber auch in den nicht klassischen Bewässerungsgebieten dringend entsprechende Möglichkeiten zur Beregnung. Nur dann ist es möglich, die Versorgung mit heimischen Erdäpfeln in Zukunft sicherzustellen“, betont Mayr.

Bauern wollen wieder mehr Möglichkeiten gegen Drahtwurm und Co.

Einen zweiten Hebel gegen den Versorgungsengpass sieht die Landwirtschaftskammer in einem Umdenken beim Thema Pflanzenschutz. Denn die Einschränkung wirksamer Pflanzenschutzmittel - allen voran bei der Drahtwurmbekämpfung, aber auch bei Käferbefall, Krautfäulebehandlung und Krautminderung - verstärke den Engpass zusätzlich, „weil weniger Erdäpfel gesund und in vermarktbarer Qualität geerntet werden können“, wie Anita Kamptner, Geschäftsführerin der InteressenGemeinschaft Erdäpfelbau (IGE), betont: "In den letzten Jahren wurden uns die Werkzeuge genommen, um Krankheiten und Schädlinge wirksam zu bekämpfen. Die Konsequenz zeigt sich im Rückgang der Flächen. Kein Betrieb kann es sich leisten, viel Geld in den Anbau zu investieren und dann zusehen zu müssen, wie die Erdäpfel beispielsweise dem Drahtwurm zum Opfer fallen und schließlich entsorgt werden müssen. Davon kann man nicht leben und auch keinen Betrieb erhalten."