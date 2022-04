Öl und Mehl in Rationen: "Wollen Hamsterkäufe verhindern"

Werbung

Im Großmarkt Metro in St. Pölten ist es schon so weit: Mehl, Öl und Frittierfette werden bereits rationiert. Grund für die angespannte Versorgungslage ist der Ukraine-Krieg – der Mangel an Rohstoffen, die über die Ukraine bezogen werden, und Logistikhürden. „Seit Engpässe kommuniziert werden, weisen wir unsere Kunden darauf hin, dass die Warenversorgung aufrecht bleibt, die Eindeckung jedoch in Etappen folgen muss“, heißt es von Metro Österreich. Den Saisonbedarf bei nur einem Einkauf zu bekommen, sei derzeit nicht möglich: „So können wir die Verfügbarkeit für alle unsere Standorte gewährleisten.“

Nur in bestimmten Mengen wird Mehl im Metro abgegeben. Foto: privat

Gastro-Kunden würden ihre Waren in der üblichen Menge bekommen. Hamsterkäufe wolle man verhindern. Die Warenversorgung sei sichergestellt und es werden alternative Produkte angeboten. Wie lange diese Situation andauern wird, sei nicht abzuschätzen. Im Krieg würden vermutlich Äcker nicht bestellt werden. Auch Alufolie könnte schon bald knapp werden, vermutet man. Bereits zu Beginn der Corona-Pandemie habe man aber damit begonnen, Beschaffungsquellen anzupassen. Das sei auch heute noch wichtig für Vorratshaltung und Verfügbarkeit.

Bei Spar und Rewe gibt es keine Engpässe

Ausreichend Ware gibt es bei Spar, wie Unternehmenssprecherin Nicole Berkmann bestätigt: „Es kann logistik-bedingt da oder dort mal zu Verzögerungen bei der Auslieferung kommen, aber richtige Engpässe gibt es keine.“

Auch bei der Rewe Group Österreich ist die Warenversorgung gewährleistet. „Ausnahmen sind Aktionen, in denen die haushaltsüblichen Mengen abgegeben werden“, erklärt Daniela Ebeert von der Unternehmenskommunikation. Es könne lediglich sein, dass in einzelnen Märkten temporär einzelne Produkte nicht verfügbar seien. Dann gibt es aber Alternativen.“