Tierwohl, Naturschutz, Schutz des Lebensraums, nachhaltiges Wirtschaften sind allgemeine Anliegen, die von Bauern täglich gelebt werden und die auch der Gesetzgeber verlangt.

Neben der Versorgung mit hochqualitativen Lebensmitteln sorgen sie auch für erneuerbare Energie und den Erhalt von Kultur und Tradition – Werte, die für rund 80 Prozent der niederösterreichischen Bevölkerung laut Marktforschung sehr wichtig sind. Vor allem für den heimischen Tourismus ist die von den Bauern gepflegte Landschaft das internationale Aushängeschild.

Niederösterreich ist das Agrarland Nr. 1

Rund 40.000 landwirtschaftliche Betriebe gibt es in Niederösterreich, 94 Prozent der heimischen Höfe werden noch von Familien geführt. Die partnerschaftliche Betriebsführung spielt dabei eine wichtige Rolle: „Das beweist auch die steigende Zahl der Betriebsführerinnen, die aktuell in Niederösterreich bei 45 Prozent liegt“, so Bauernbunddirektorin Landtagsabgeordnete Klaudia Tanner .

Auch im Vergleich mit der Jugend muss die heimische Agrarbranche den Vergleich nicht scheuen: Europaweit hat Österreich den zweithöchsten Anteil an Junglandwirten.

Die landwirtschaftlichen Betriebe in Niederösterreich leisten jedes Jahr einen Produktionswert von rund 2,2 Milliarden Euro, das ist fast ein Drittel der gesamten landwirtschaftlichen Produktion Österreichs. Ein Bauernhof sichert im Schnitt drei Arbeitsplätze in den vor- und nachgelagerten Bereichen. Österreichweit hängen an der heimischen Land- und Forstwirtschaft in Summe 530.000 Arbeitsplätze.

Dennoch ist die Wertschöpfung der Landwirtschaft in der Lebensmittelversorgungskette vergleichsweise gering. Denn die Bauern agieren zwischen einem hoch konzentrierten vorgelagerten Bereich (Saatgut, Landmaschinenindustrie usw.) und einem hoch konzentrierten nachgelagerten Bereich (Lebensmitteleinzelhandel) und sind somit meist das schwächste Glied in der Kette.

Regional & saisonal einkaufen

Auf der einen Seite nehmen der Trend und der Wunsch nach „gesunden“, regionalen und saisonalen Lebensmitteln (GfK Austria, 2016) zu, auf der anderen Seite sinken die Haushaltsausgaben für Lebensmittel, die Erzeugerpreise stagnieren oder sinken sogar, und der Diskonter als Bezugsquelle gewinnt immer mehr an Bedeutung. Gaben Herr und Frau Österreicher 1954 laut Statistik Austria noch rund 45 Prozent des Haushaltsbudgets für Lebensmittel aus, so sind es heute durchschnittlich 10 Prozent, einschließlich Getränke sind es rund 12 Prozent. Damit liegen die Lebensmittel-Ausgaben eines Haushalts ex aequo mit den Ausgaben für Freizeit an dritter Stelle, hinter Wohnen/Energie (781 Euro) und Verkehr (425 Euro).

Hohe Qualität und kleinster Preis passen nicht zusammen, wenn es um gesunde und sichere Nahrungsmittel geht. Die Kunden sind die wichtigsten Partner der Landwirtschaft, wenn es um den Einkauf und die Versorgung der Haushalte mit regionalen Lebensmitteln geht.

Bauernbunddirektorin Klaudia Tanner macht deutlich: „Wir wollen das Bewusstsein für regionale Lebensmittel stärken. Jeder Griff ins Regal ist sozusagen eine tägliche Volksabstimmung darüber, welche Produktionsbedingungen, Qualitätsstandards und Handelsstrukturen – ganz einfach gesagt, welche Form der Landwirtschaft – wir morgen haben werden.“