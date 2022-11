Photovoltaik: Langes Warten und Frust bis zum Stromfluss

Werbung

Hans Kimmel aus dem Bezirk Tulln hat Ende September nach eineinhalb Monaten die Einschalt-Erlaubnis für seine 8 kWp-PV-Anlage vom Netzbetreiber bekommen. „Jetzt wartet man schon lange auf die OeMAG-Förderung, wenn man sie überhaupt bekommt. Und dann wartet man wieder, bis man die PV-Anlage einschalten darf“, sagt er verärgert und frustriert.

Kimmel heißt in Wirklichkeit anders und will lieber anonym bleiben. Nicht nur, weil er seine Sonnenstromanlage bereits seit Montage-Abschluss widerrechtlich ohne Betriebserlaubnis dauerhaft laufen und einspeisen ließ.

Auch andere NÖN-Leserinnen und -Leser berichteten von mehreren Wochen Wartezeit – von der Fertigungsstellungsmeldung durch den Elektriker bis zum „grünen Licht“, bis zur Betriebserlaubnis der PV-Anlage durch den Netzbetreiber.

Enormer Ansturm im Netz-NÖ-Callcenter

Als Sündenbock für langes Warten wird in der Regel die Netz NÖ ausgemacht. Die Anrufe in deren Callcenter haben sich seit dem Vorjahr mehr als verachtfacht, die Mail-Anfragen vervierfacht. Allein im Oktober gingen bei Netz NÖ rund 5.500 Anträge ein – ein Plus von 440 Prozent.

Werner Hengst: „98 Prozent werden innerhalb von 2 bis 4 Wochen abgewickelt.“ Foto: Netz NÖ/Rumpler

„In rund 98 Prozent aller Fälle können Anlagen rasch und unkompliziert, also derzeit innerhalb von zwei bis vier Wochen, angeschlossen werden“, sagt Werner Hengst, Geschäftsführer von Netz NÖ. Länger sollte es aber nicht dauern. Außer vielleicht bei größeren Anlagen über 20 kWp im ländlichen Raum, wo ein Netzausbau notwendig ist.

Um den Ansturm zu bewältigen, haben EVN und Netz NÖ seit dem Vorjahr über 100 zusätzliche Mitarbeiter aufgenommen, Prozesse großteils komplett digitalisiert und arbeiten bei Standardprozessen mit externen Dienstleistern zusammen.

Als Sündenbock Nummer zwei müssen auch der Elektrotechniker und seine fehlerhaften, unvollständigen Eingaben beim Netzanbieter, gepaart mit mangelhafter digitaler Kompetenz, oft herhalten. Letztere kann aber auch bei Netz-Mitarbeitern „auslassen“. Eingabefehler durch Elektriker und Kapazitätsgrenzen bei den Netzbetreibern schließt Landesinnungsmeister der Elektrotechniker Fritz Manschein jedenfalls nicht aus. „Es arbeiten trotz aller Digitalisierung am Schluss Menschen. Es soll aber auch schon vorgekommen sein, dass die Maschinen überlastet waren“, sagt Manschein.

Sündenböcke Nummer drei und vier für eine Verzögerung sind ein nicht installierter „Smart Meter“ für die genaue Messabrechnung oder bei Überschussanlagen ein nicht gültiger vorhandener Energieabnahmevertrag mit einem Stromlieferanten. Letztlich muss der Kunde aktiv auf Ursachensuche gehen, wenn es wo spießt.

Ohne Betriebserlaubnis kein Versicherungsschutz

Abzuraten und regelrecht brandgefährlich ist es, wenn Ungeduldige ihre fertige Anlage ohne Betriebserlaubnis des Netzbetreibers, der die Anlage auf Sicherheit und Ö-Normierung prüft und abnimmt, abseits vom Testlauf laufen lassen. „Keine Versicherung der Welt ersetzt dem Kunden im Fall des Falles seine kaputte Anlage, sein abgebranntes Haus oder die kaputten E-Geräte des Nachbarn“, warnt ein Energieexperte. Lieber doch etwas Geduld und zuwarten.